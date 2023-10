Trzaskowski w Bytomiu: nasze pozytywne przesłanie powiedzie nas do zwycięstwa

W ostatnich dniach kampanii ważne jest to, kto chce rozmawiać o konkretach, a kto budzić złe emocje – mówił w piątek w Bytomiu wiceprzewodniczący PO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W jego opinii obecnie rządzący patrzą wstecz i budzą resentymenty, a KO rozmawia o przyszłości.

"Jestem przekonany, że to pozytywne przesłanie, z którym idziemy, powiedzie nas do zwycięstwa" - powiedział.

W piątkowe popołudnie Trzaskowski spotkał się z mieszkańcami na pl. Sobieskiego w Bytomiu. Towarzyszyli mu kandydaci KO w wyborach parlamentarnych ze Śląska, m.in. szef klubu Koalicji Borys Budka, a także prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Podczas swojego wystąpienia prezydent Warszawy mówił m.in. o głębokich podziałach w społeczeństwie, obwiniając z to polityków obozu rządzącego. "Niestety, tamta strona sceny politycznej buduje swą kampanię tylko i wyłącznie na negatywnych emocjach - straszy, szczuje na innych, próbuje atakować. Tam nie ma żadnej pozytywnej agendy, żadnego pozytywnego programu, oni już to dawno odpuścili. Oni chcą tylko pogłębiać ten niesłychany rów, który został wykopany w naszym społeczeństwie" - powiedział wiceszef KO.

Jak przekonywał, KO skupia się na problemach Polski i Polaków. "My prawdopodobnie już polityków nie pogodzimy, natomiast zależy nam na tym, żeby odtworzyć tę podstawową wspólnotę między nami, żebyśmy naprawdę mogli skupić się na tym, co istotne" - oświadczył Trzaskowski.

Prezydent stolicy przekonywał, że trzeba rozmawiać o przyszłości, zamiast ciągle "rozdrapywać rany". "Ja mam wrażenie, że PiS jest przez cały czas w jakimś wojennym okopie, oni mają takie poczucie, że ciągle ich ktoś ostrzeliwuje - a to Niemcy, a to uchodźcy, ktoś ich przez cały czas straszy, mimo że dzisiaj potrzebny jest zupełnie inny patriotyzm, dzisiaj potrzebny jest patriotyzm budowania, dzisiaj potrzebna jest normalna rozmowa" - przekonywał.

Polityk mówił o też zmianach, jakie dokonały się w minionych 30 latach w całym kraju, także w Bytomiu. Jak dodawał, doszło do nich dzięki pracy obywateli, ale też nie byłoby ich bez unijnych pieniędzy. Niewykorzystywanie środków europejskich określił jako marnowanie największej szansy rozwojowej. "Dzisiejsza władza, przez te straszne kompleksy, które ich toczą przez cały czas i przez próbę obudzenia tych najgorszych resentymentów, oni chcą nas pozbawić tej najważniejszej i największej szansy rozwojowej. I co robią - przez cały czas szczują"- dodał.

Prezydent Warszawy podkreślił, że można połączyć szacunek dla ciężkiej pracy tych, którzy przez minione dziesięciolecia budowali Śląsk i gospodarkę kraju, m.in. do górników, z walką o czyste powietrze i nowe technologie. "Tylko do tego potrzeba władzy, która chce naprawdę rozwiązywać jakieś problemy i która chce wykorzystać te olbrzymią szansę modernizacji, która jest przed nami i która jest w planie odbudowy" - dodał.

"Za te pieniądze można by było wybudować kilkaset najnowocześniejszych szpitali, kilka tysięcy najnowocześniejszych szkół i to jest wszystko marnowane tylko dlatego, że tamta władza cały czas szuka wroga - ja nie opcji niemieckiej to wroga wewnętrznego" - dodał Trzaskowski.

Nawiązując do sytuacji międzynarodowej zarzucił rządzącym, że marnują wysiłek solidarności Polaków z zaatakowanymi przez Rosję Ukraińcami, żeby - jak mówił - zdobyć dodatkowe poparcie przed wyborami. "Oni dzisiaj, żeby zyskać parę głosów, +odbić+ się Konfederacji, są w stanie atakować Ukrainę. Tylko po to - czysty cynizm" - powiedział wiceszef Platformy, zaznaczając, że o polskie interesy trzeba walczyć, ale w zupełnie inny sposób niż rząd - negocjować w zaciszu gabinetów.

"Oni ciągle patrzą wstecz, oni ciągle budzą jakieś resentymenty, oni ciągle siedzą w jakichś mentalnych okopach (...) Jeżeli chcemy naprawdę nastawić się na przyszłość, na budowę, to musimy oddać głos na tych, którzy chcą Polskę nowoczesną, Polskę jutra budować, tak jak kandydatki i kandydaci na listach KO " - przekonywał.

W opinii Trzaskowskiego, na finiszu kampanii ważne jest to, "czy ktoś chce rozmawiać o konkretach czy też budzić złe emocje" i właśnie to może pomóc wygrać jego ugrupowaniu. "Jestem przekonany, że to pozytywne przesłanie, z którym idziemy, powiedzie nas do zwycięstwa" - powiedział i zachęcał, by przekonywać do głosowania na KO niezdecydowanych wyborców.

Podczas swojego wystąpienia Trzaskowski zaprosił na scenę kandydatki KO w wyborach parlamentarnych - posłanki Krystynę Szumilas i Monikę Rosę. Wyraził przekonanie, że najbliższe wybory "wygrają kobiety i dziewczyny". W jego opinii obecnie rządzący wprowadzili "średniowieczne prawo i chcą decydować o życiu i o zdrowiu kobiet". "Sam tej jeden argument powinien wszystkich doprowadzić do konkluzji, że tę władzę trzeba zmienić" - dodał.