Trzaskowski: WOŚP buduje namiot na tyłach Dworca Wschodniego dla osób przyjeżdżających z Ukrainy

"WOŚP buduje wielki namiot na tyłach Dworca Wschodniego w Warszawie. Będzie to kolejny punkt tranzytowy dla osób przyjeżdżających z Ukrainy. Już w przyszłym tygodniu zacznie działać!" - napisał w piątek wieczorem na Facebooku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Prezydent stolicy wskazał, że funkcjonowanie tego punktu koordynują wolontariusze z Pokojowy Patrol. "Tam nasi goście z Ukrainy będą mogli odpocząć, pożywić się i liczyć na doraźną pomoc. Wszystko to będzie możliwe dzięki przyjaciołom z Fundacji WOŚP i zaangażowaniu Jurek Owsiak, którzy działają w ścisłej współpracy z Miasto Stołeczne Warszawa. Dziękuję!" - dodał.

O budowie namiotu na tyłach Dworca Wschodniego poinformował wcześniej organizator Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. "Kończymy budowę wielkiego namiotu - bazy, który stoi na tyłach Dworca Wschodniego w Warszawie. Będzie punktem tranzytowym dla przyjeżdżających z Ukrainy ogarniętej wojną" - podkreślił Owsiak.

"Ruszamy na pełnych obrotach we wtorek. Do tego czasu Fundacja WOŚP postawi namiot, zaplecze, wyposaży go w to, co niezbędne dla jego prowadzenia jako punktu, w którym uchodźcy mogą odpocząć, pożywić się, liczyć na różną doraźną pomoc, zanim ruszą w dalszą podróż" - zaznaczył.

"Spodziewamy się, że trudna sytuacja w Ukrainie spowoduje, że ruch uchodźców będzie się nasilał, dlatego ten dodatkowy punkt w Warszawie na pewno bardzo pomoże miastu w całej logistyce zajmowania się uchodźcami" - dodał organizator WOŚP.