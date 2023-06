Trzeci Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej rozpocznie się w Rzeszowie 2 lipca

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej jest poświęcony wyłącznie polskiej muzyce i z tego powodu jest w pewnym stopniu unikatowym zjawiskiem - powiedziała we wtorek na konferencji prasowej na temat rozpoczynającego się 2 lipca w Rzeszowie 3. MKMP wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka.

"Konkursy są dla młodych muzyków podstawowym sposobem na zaprezentowanie swoich umiejętności, w wypadku młodych ludzi nabytych stosunkowo niedawno, nieznanych światu. I tym samym na rozpoczęcie kariery artystycznej" - oceniła podczas konferencji w Sali Senatu warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych wiceminister kultury.

Zwróciła uwagę, że "nawet jeżeli konkursy bywają krytykowane z uwagi na pewien komponent sportowy, jaki w nich występuje, to nie zmienia faktu, że dla młodzieży artystycznej są one bardzo istotną trampoliną (…) do dalszych działań". "I dlatego pewnie wciąż rośnie ich liczba" - zaznaczyła.

"Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej w Rzeszowie jest jednym z naszych najmłodszych konkursów" - przypomniała Wanda Zwinogrodzka. Wyjaśniła, że po raz pierwszy odbył się w 2019 roku. "Pomyślany został w taki sposób, aby wypełnić pewną lukę w pejzażu międzynarodowych wydarzeń artystycznych w Polsce" - dodała.

Wiceminister kultury podkreśliła, że "MKMP jest poświęcony wyłącznie polskiej muzyce - i z tego powodu jest w pewnym stopniu unikatowym zjawiskiem w panoramie naszych konkursów". "Program, jaki prezentują uczestnicy, musi opierać się na twórczości 60 ustalonych kompozytorów z okresu XIX i XX wieku. Tym samym uczestnicy zmuszeni są do odkrywania nieznanych pozycji polskiego repertuaru, stworzenia atrakcyjnego repertuaru własnego występu" - wyjaśniła.

"To jest działanie, które wpisuje się w pewne szersze starania, jakie podjęliśmy, celem popularyzacji muzyki polskiej, zwłaszcza tej mniej znanej" - powiedziała. "To może w szczególności dotyczy polskich kompozytorów z XIX wieku, którzy podczas rozbiorów często nie mieli możliwości promocji. Te utwory często są wręcz niewydane" - przypomniała.

Najbliższy, trzeci już Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej odbędzie się w Rzeszowie w lipcu. "Przesłuchania pierwszego etapu zaczną się 2 lipca. Ogłoszenie wyników nastąpi, po zakończeniu przesłuchań finałowych, 8 lipca. A 9 lipca odbędzie się koncert laureatów w Filharmonii Rzeszowskiej" - poinformowała wiceminister kultury.

Zwróciła uwagę, że "ten trzeci MKMP otworzy całą serię ważnych wydarzeń konkursowych organizowanych dzięki wsparciu finansowemu MKiDN". "We wrześniu w Katowicach odbędzie się Konkurs im. Karola Szymanowskiego, aż w pięciu kategoriach. We październiku w Warszawie będzie miał miejsce Konkurs Chopinowski na starych instrumentach, który też zyskuje coraz bardziej znaczącą markę, i wreszcie w listopadzie znowu w Katowicach odbędzie się konkurs dyrygencki im. Grzegorza Fitelberga" - zapowiedziała.

Wyraziła przekonanie że trzeci Konkurs "zaowocuje odkryciem czy upowszechnieniem mało znanych utworów polskich kompozytorów, a także, iż będzie okazją, żebyśmy poznali młodych, wspaniałych wykonawców, których kariera tam się rozpocznie, a potem rozwinie". "I tę muzykę polską potem poniosą oni - mam nadzieję - dalej" - mówiła. "Tymczasem w lipcu będzie to, jak sądzę, prawdziwa uczta muzyczna dla publiczności, czego szczerze sobie i państwu życzę" - powiedziała Wanda Zwinogrodzka.

Dyrektor Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego Marta Wierzbieniec poinformowała, że orkiestra symfoniczna rzeszowskiej Filharmonii weźmie udział w przesłuchaniach finałowych w kategorii pianiści.

"Myślę, że niezwykle cenne i ważne jest przede wszystkim to, iż będziemy słuchać muzyki polskiej, że dzięki Konkursowi młodzi artyści mają okazję przygotować wspaniały, polski repertuar" - mówiła. "W Rzeszowie od 2 do 9 lipca rzeczywiście będziemy słuchać tylko muzyki polskiej i chyba właśnie wtedy Filharmonia w Rzeszowie będzie stanowić centrum wykonawstwa muzyki polskiej. Miejmy nadzieję, że ci młodzi, utalentowani artyści poniosą muzykę polską w świat. Będą ją wykonywać na scenach nie tylko europejskich. Będą ją promować, będą zachęcać innych" - powiedziała dyr. Wierzbieniec.

"Dajemy w tej chwili możliwość zarówno solistom, jak i zespołom kameralnym na przygotowywanie utworów, które docelowo przecież wzbogacają ich repertuar i umożliwiają prezentację własnej twórczości na scenach międzynarodowych" - wyjaśniła Paula Lis-Sołoducha, dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca (NIMiT), będącego organizatorem 3. MKMP.

Wyraziła nadzieję, że 3. MKMP sprawi, iż "już za chwilę nie będziemy dziwić się, że artyści z zagranicy będą przyjeżdżać z repertuarem polskich kompozytorów, tylko będziemy traktować to jako standard". "Taki jest cel naszego Konkursu" - mówiła.

"Drugim celem jest tak naprawdę promocja naszych polskich artystów i zagranicznych, którzy prezentują polskie kompozycje. Jest to o tyle ważne, że trochę chyba artyści się tego repertuaru boją. Nie jest on znany, nie jest jakoś bardzo dobrze wypromowany. Cieszy nas tym bardziej, że chcą w tym Konkursie wziąć udział, a mamy bardzo duże zainteresowanie" - wyjaśniła dyrektor Lis-Sołoducha.

Dyrektor NIMiT poinformowała, że do udziału w tegorocznym Konkursie w kategorii "Pianiści" zgłosiło się 21 uczestników. "W kategorii +Zespołów kameralnych+ zgłosiło nam się 25 zespołów, m.in. z Japonii, Bułgarii i Niemiec" - powiedziała, dodając, że "Koncert laureatów zostanie powtórzony w Filharmonii Narodowej w Warszawie 26 września".

Zastępca dyrektor NIMiT ds. muzyki Lech Dzierżanowski poinformował, że stołeczna Akademia Sztuk Pięknych ogłosiła konkurs na statuetkę, która będzie wręczana każdemu finaliście 3. MKMP. Zwyciężył w nim projekt Katarzyny Grochowalskiej.

Przewodniczącym międzynarodowego jury w kategorii "Pianiści" jest Krzysztof Jabłoński, a przewodniczącym jury w kategorii "Zespoły kameralne" - Paweł Zalejski.

W 3. MKMP wystartuje prawie 100 artystów z 10 krajów, którzy mogą wybrać utwory z repertuaru ponad 60 polskich kompozytorów XIX i XX wieku.

Laureaci 3. Konkursu obok nagród finansowych o wartości ponad 100 tys. euro (po 6 nagród w każdej z kategorii konkursowych) otrzymają także szereg ciekawych propozycji koncertowych. Organizatorzy przewidzieli także nagrody specjalne w wysokości po 1 tys. euro za wykonanie utworów wyznaczonych polskich kompozytorów. Sponsorzy sfinansują 40 nagród pozaregulaminowych.

Organizatorem 3. MKMP jest NIMiT we współpracy z Filharmonią Podkarpacką im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

Wydarzenie jest finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.