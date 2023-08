Trzecia Droga podpisała umowę koalicyjną i rejestruje komitet wyborczy

Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 podpisały umowę koalicyjną i są gotowe do rejestracji wspólnego komitetu wyborczego Trzecia Droga - poinformowali w środę liderzy tych partii Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) i Szymon Hołownia (Polska 2050).

Podczas konferencji prasowej szef ludowców powiedział, że Trzecia Droga jest pierwszym komitetem gotowym do rejestracji. "Odbędzie się to w ciągu najbliższych kilkunastu godzin. Złożymy dokumenty rejestracyjne. Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga, z Polską 2050 z PSL, z Koalicją Polską" - mówił szef ludowców.

Jego zdaniem, to kto zajmie trzecie miejsce w wyborach, jest kluczowe. "Pierwsza i druga partia nie stworzą na pewno samodzielnie rządu. Gwarancją odsunięcia PiS od władzy jest wygrana Trzeciej Drogi, jest zajęcie przez nas trzeciego miejsca (...) Jesteśmy szansą na zwycięstwo wyborcze i zakończenie 8 lat pogardy, niszczenia praworządności, dzielenia Polaków, zapaści gospodarczej" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował z kolei, że jego partia i PSL podpisali umowę ws. wspólnego startu w wyborach. "To zarówno ta umowa, którą składamy do PKW i umowa szczegółowa. (...) Za chwilę ta umowa w wersji podstawowej trafi do PKW. Ukonstytuuje się nasz koalicyjny komitet wyborczy. Ruszamy do pracy, tej kampanijne, oficjalnej" - powiedział.

Według niego, przed Trzecią Drogą stoi "potężne wyzwanie". "Wyzwanie, jakie niesie przed sobą kampania wyborcza robiona w warunkach, w których przeciwnicy startują na sterydach, w której nie są przestrzegane zasady fair play. (...) Ale my jesteśmy gotowi, żeby to wyzwanie podjąć i żeby powalczyć o wygraną" - powiedział.

