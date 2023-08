Trzecia droga się rozpada? Hołownia spotkał się z Kosiniakiem-Kamyszem

Odbyło się kolejne spotkanie liderów Trzeciej Drogi: Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni. Nasza koalicja na wybory jest, ma się dobrze i zapewnimy, że będzie miała dobry wynik - przekazał poseł Marek Sawicki (PSL). Wykluczył też możliwość startu PSL z list KO.

W ostatnim czasie doszło do różnicy między PSL a Polską 2050 w rozmowach o wspólnym starcie w wyborach w kwestii rozszerzenia Trzeciej Drogi np. o Agrounię Michała Kołodziejczaka. Politycy PSL i Polski 2050 zapewniali jednak, że nie będzie rozpadu Trzeciej Drogi.

Sztaby wyborcze pracują w tej chwili razem nad dalszą koncepcją, jeśli chodzi o kampanię. To, co mówiłem rano w radiu potwierdziło się po rozmowach także liderów - podkreślił Marek Sawicki.

Wydaje mi się, że jest to taki czas, w którym nie potwierdzają się te wszystkie złe informacje jakoby Trzeciej Drogi nie było. Ona jest, ma się dobrze i zapewnimy, że będzie miała dobry wynik - podkreślił.

W ostatnim czasie doszło do różnicy między PSL a Polską 2050 w rozmowach o wspólnym starcie w wyborach w kwestii rozszerzenia Trzeciej Drogi np. o Agrounię Michała Kołodziejczaka. Na spotkaniu w Łodzi lider Polski 2050 Szymon Hołownia powiedział m.in., że "na Trzeciej Drodze Kołodziejczaka nie będzie. Nie będzie Kołodziejczaka, nie będzie Agrounii". "Jeżeli w jakimś sojuszu będzie Kołodziejczak, to mnie w tym sojuszu nie będzie. Po prostu nas nie będzie tam" - dodał. Zaznaczył, że trwają obecnie intensywne rozmowy z PSL.

Jeszcze w poniedziałek portal Onet.pl napisał, że jeśli Szymon Hołownia nie zgodzi się na wyborczy sojusz z rolniczą Agrounią, to w ciągu kilku najbliższych dni PSL może zerwać z nim współpracę.

Politycy PSL i Polski 2050 zapewniali, że nie będzie rozpadu Trzeciej Drogi, bo - jak mówili - "jest to najlepszy wariant". W związku z różnicami co do poszerzenia Trzeciej Drogi np. o Agrounię trwają jeszcze negocjacje, a ostateczne decyzje obu formacji ws. formuły startu w wyborach mają zapaść w sobotę. Tego dnia odbędzie się Rada Naczelna PSL i Rada Krajowa Polski 2050.

Sawicki przekazał, że w czwartek doszło do kolejnego spotkania lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza z liderem Polski 2050 Szymonem Hołownią w sprawie przyszłości Trzeciej Drogi.

"Sztaby wyborcze pracują w tej chwili razem nad dalszą koncepcją, jeśli chodzi o kampanię. To, co mówiłem rano w radiu potwierdziło się po rozmowach także liderów" - podkreślił poseł ludowców.

Na pytanie, czy kwestie sporne zostały wyjaśnione Sawicki odpowiedział, że on tych problemów nie widział. Natomiast - jak dodał "szukano tych problemów".

"Wydaje mi się, że jest to taki czas, w którym nie potwierdzają się te wszystkie złe informacje jakoby Trzeciej Drogi nie było. Ona jest, ma się dobrze i zapewnimy, że będzie miała dobry wynik" - podkreślił Sawicki.

Na pytanie, czy w piątek liderzy będą kontynuowali rozmowy, poseł PSL odparł: "Nie sądzę, po co? "To nie jest taka sytuacja i stan napięcia, że oni mają codziennie ze sobą rozmawiać". "Od tego są sztaby robocze, które pewne rzeczy przygotowują" - zaznaczył Sawicki.

Dopytywany, czy w razie ewentualnego rozpadu koalicji z Polską 2050 możliwy jest start PSL-u z list Koalicji Obywatelskiej, poseł ludowców odparł, że "nie". Pytany, czy może planowane jest w najbliższym czasie jakieś spotkanie lidera PSL z szefem PO Donaldem Tuskiem Sawicki odparł, że "na pewno nie w sprawie wspólnego startu". "Bo w sprawie kampanii wyborczej i pewnych uzgodnień dotyczących opozycji to takie spotkania się odbywają" - dodał.