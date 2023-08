Trzecia Droga złoży w czwartek rano zawiadomienie o utworzeniu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego

Trzecia Droga złoży w czwartek rano w PKW zawiadomienie o utworzeniu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego. Jesteśmy przygotowani do kampanii- zapewnił prezes PSL W. Kosiniak-Kamysz. Zrobimy wszystko, by pokazać, że to nie pieniądze i nie władza, a obywatele rządzą w Polsce - dodał lider Polski 2050 Sz. Hołownia.

W środę liderzy Trzeciej Drogi - przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poinformowali, że podpisana została umowa o Koalicyjnym Komitecie Wyborczym Trzecia Droga, która będzie złożona do Państwowej Komisji Wyborczej.

Rzeczniczka Polski 2050 Katarzyna Karpa-Świderek poinformowała PAP, że zawiadomienia o utworzeniu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe - zaplanowano na czwartek przed godz. 10.

"Od momentu publikacji w Dzienniku Ustaw postanowienia ws. wyborów ruszyła pełna procedura. Nasz zespół pracował bardzo intensywnie i mamy wszystko przygotowane" - zapewnił PAP wiceprzewodniczący Polski 2050.

"W środę rano mieliśmy zarząd, zatwierdziliśmy uchwałę, która wyraża zgodę na powołanie Koalicyjnego Komitetu Wyborczego. Jeszcze tego samego dnia odbyliśmy spotkanie inauguracyjne komitetu wyborczego. To było pierwsze spotkanie, na którym dopięliśmy wszystkie dokumenty do złożenia do PKW, powołaliśmy pełnomocnika finansowego ze strony PSL i pełnomocnika wyborczego ze strony Polski 2050, którym będzie prawnik, Stanisław Zakroczymski" - powiedział.

"Za chwilę rejestracja Koalicyjnego Komitetu Wyborczego. Dobrze, że wszystkie decyzje podjęliśmy w weekend, bo jesteśmy do tego przygotowani" - podkreślił w rozmowie z PAP prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. "Najbliższe dni to jest też prezentacja kandydatów, prezentacja list wyborczych, zbieranie podpisów oraz zgłoszenie kandydatów i list" - dodał lider ludowców. Przypomniał, że od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów, a termin na zgłaszanie list kandydatów na posłów mija 6 września.

Ruszyła już współpraca pomiędzy dwoma sztabami oraz ich szefami: europosłem Adamem Jarubasem z PSL i b. ambasador Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz ze strony Polski 2050. Strony podzieliły się również w pozostałych kwestiach organizacyjnych.

"Pełnomocnik wyborczy jest po stronie Polski 2050, a pełnomocnik finansowy po naszej stronie. Będzie to nasza księgowa, która od lat prowadzi sprawy związane z rozliczaniem kampanii i prowadzeniem księgowości PSL" - powiedział PAP lider ludowców.

Wkrótce prezentowane mają być także nazwiska kandydatów. Prezes PSL potwierdził w rozmowie z PAP, że będzie startował z Tarnowa. "Myślę, że po stronie PSL-u większość nazwisk jest do przewidzenia. Są to aktualni parlamentarzyści, liderzy regionalni. Uważam, że z tym zespołem, z którym pracuję w obecnym parlamencie przeszliśmy bardzo trudne chwile i posłowie się sprawdzili. Mamy u siebie zarówno młodych posłów, jak i doświadczonych, tak więc będziemy mieli mix młodości i doświadczenia" - podkreślił.

Kosiniak-Kamysz zwrócił również uwagę, że politycy obu ugrupowań od dłuższego już czasu są w trasie. "Również nadchodzący weekend będzie dla mnie niezwykle bogaty. Rozpoczyna się czas wielu spotkań dożynkowych. Będę w najbliższym czasie w Krakowie, w niedzielę w Kielcach, 15. sierpnia w Tarnowie. Święto narodowe to też okazja do rozmowy o przyszłości Polski. Będziemy zasuwać od świtu do nocy" - zapewnił.

Dopytywany, czy ludowcy będą prowadzić kampanię w taki sposób, w jaki przyzwyczaili nas podczas poprzednich kampaniach, tj. podczas spotkań lokalnych, na dożynkach czy także na centralnych wydarzeniach, Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że zaplanowane są różne formuły prowadzenia kampanii. "Bardzo ważnym fragmentem będzie kampania w internecie. Wydaje mi się, że to właśnie tam jest przed nami wielka praca do wykonania, chyba pierwszy raz internet wyprzedzi tradycyjne media. Ale oczywiście PSL będzie obecny na wszystkich dożynkach, na wszystkich spotkaniach w terenie, bo to jest nasza siła" - powiedział lider ludowców.

Jak wyjaśnił Kosiniak-Kamysz liderzy Trzeciej Drogi planują wspólne wystąpienia w trakcie kampanii, ale chcąc dotrzeć do jak największej liczby wyborców, poszczególne miejscowości będą odwiedzać również indywidualnie. "Mamy tę przewagę nad PO czy PiS, że nas jest dwóch" - powiedział Kosiniak-Kamysz podkreślając, że wspólnie z Szymonem Hołownią są liderami Trzeciej Drogi.

Hołownia odwiedził w środę Słupsk w ramach trasy Trzecia Droga, w czwartek będzie w Białystoku. "Mamy mnóstwo pracy w regionach, ale planujemy też wspólne działania ogólnopolskie. Nasze sztaby i ich szefowie już współpracują. Najbliższe dni do 15. sierpnia, to moment na rozruch regionów i centrali. Po 15 sierpnia ruszy produkcja spotów, planowanie outdooru oraz intensywna praca z kandydatami. I cały czas kontynuujemy trasę" - powiedział PAP Hołownia.

Pytany o strategię kampanijną - tak jak Kosinak-Kamysz - wskazał na internet. "Naszym zdaniem, zdaniem Polski 2050, fundamentalny nacisk trzeba położyć na social media. Już od jakiegoś czasu doskonaliliśmy nasze kompetencje w tym zakresie" - przyznał.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że obóz rządzący dysponuje licznymi narzędziami na prowadzenie kampanii wyborczej, których nie mają pozostałe partie, szczególnie te mniejsze. Wskazał, że chodzi m.in. o kampanie outdoorowe. "Ale zrobimy wszystko, żeby pokazać, że to nie pieniądze i nie władza, tylko obywatele rządzą w Polsce. Jesteśmy do tego bardzo zdeterminowani" - zadeklarował. "Bardzo dużą rolę będzie także odgrywała oddolna aktywność naszych kandydatów. Ludzie znowu muszą odzyskać poczucie, że polityka to jest coś, czego nie ogląda się w telewizji, tylko coś, co jest bardzo blisko ciebie" - powiedział Hołownia.

Pytany o prezentację kandydatów Polski 2050, którzy znajdą się na listach, Hołownia przypomniał, że od jakiegoś czasu prezentowani są "kandydaci na kandydatów". "Natomiast w tym tygodniu sukcesywnie będziemy prezentować w regionach nasze +jedynki+, +dwójki+, +trójki+ na listach" - zapowiedział.

Wiadomo już, że wiceprzewodniczący partii Michał Kobosko będzie "jedynką" w Warszawie. Z nieoficjalnych informacji wnika, że parlamentarzyści Polski 2050 będą "jedynkami" w swoich rodzimych okręgach: Joanna Mucha w Lublinie, Paulina Hennig-Kloska w Gnieźnie, Michał Gramatyka w Katowicach, Mirosław Suchoń w Bielsko-Białej. Lider ugrupowania Szymon Hołownia - w Białymstoku.

Pierwszą czynnością wyborczą, przed którą stoją komitety, chcące wziąć udział w wyborach, jest zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego. Termin na złożenie takiego zawiadomienia upływa - zgodnie z kalendarzem wyborczym - 28 sierpnia.

Komitety wyborcze mogą tworzyć partie polityczne, koalicje partii i wyborcy. Jeżeli zawiadomienie spełnia warunki określone w Kodeksie wyborczym, PKW w terminie 3 dni od złożenia zawiadomienia, decyduje o jego przyjęciu. Jeżeli zawiadomienie ma wady, PKW wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w ciągu 3 dni. Jeśli w tym czasie wady nie zostaną usunięte, PKW odmawia przyjęcia zawiadomienia. Pełnomocnik wyborczy ma prawo złożyć do Sądu Najwyższego skargę na postanowienie PKW o odmowie przyjęcia zawiadomienia.

Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Termin na zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów mija 6 września.

Aby uczestniczyć w podziale mandatów do Sejmu, komitety wyborcze partii i komitety wyborcze wyborców muszą przekroczyć 5 proc. próg wyborczy w skali kraju; próg wyborczy dla komitetów wyborczych koalicji wynosi 8 proc.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.