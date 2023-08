Trzecia Droga złożyła w PKW zawiadomienie o utworzeniu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego

Trzecia Droga złożyła w czwartek w PKW zawiadomienie o utworzeniu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego; Trzecia Droga to sojusz partii politycznych, który odegra niezwykle istotną rolę w wyborach i po wyborach - podkreślał wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko.

W czwartek politycy Trzeciej Drogi złożyli w PKW zawiadomienie o utworzeniu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe.

"Składamy dziś dokumenty o rejestrację o naszego komitetu. Zależy nam na tym, żeby to nastąpiło jak najszybciej" - poinformował w czwartek na konferencji prasowej przed siedzibą PKW wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko.

"Trzecia Droga to sojusz partii politycznych, który odegra niezwykle istotną rolę - i w tych wyborach i po wyborach. Jesteśmy tym sojuszem, który przyniesie rozwiązania problemów Polaków" - zapewnił Kobosko. Dodał, że politycy Trzeciej Drogi będą zabiegać o to, by Polska wróciła na ścieżkę demokracji, praworządności oraz realnego rozwiązywania problemów Polaków.

W konferencji wzięli udział szefowie dwóch sztabów: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050 Szymona Hołowni) oraz Adam Jarubas (PSL).

Pełczyńska-Nałęcz zwracała uwagę, że w umowie koalicyjnej między ugrupowaniami zawarta została również część programowa. "Wchodzimy w kampanię wyborczą z bardzo konkretnymi zobowiązaniami wobec wyborców" - podkreślała. Z kolei Adam Jarubas zapewniał, że Trzecia Droga daje nadzieję na normalność oraz "doprowadzi do odsunięcia PiS od władzy i nie dopuści do rządów populistów z Konfederacji".

Podkreślał, że nadchodzące wybory będą o przyszłości i wolności. "O przyszłości, która da nadzieję na to, że przyszłe pokolenia nie będą chciały wyjeżdżać z Polski, ale będą chciały zakładać tutaj rodziny i firmy; i o wolności tak rozumianej, że państwo nie będzie mówić obywatelom, jak mają żyć" - mówił.

W konferencji wzięli również udział: Elżbieta Kurowska - pełnomocnik finansowy KKW Trzecia Droga z ramienia PSL, oraz prawnik Stanisław Zakroczymski - pełnomocnik wyborczy KKW Trzecia Droga ze strony Polski 2050.

Zakroczymski poinformował, że umowa regulująca szczegóły pracy komitetu zostanie opublikowana w biuletynie komitetu, kiedy komitet zostanie ukonstytuowany.

Pierwszą czynnością wyborczą, przed którą stoją komitety, chcące wziąć udział w wyborach, jest zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego. Termin na złożenie takiego zawiadomienia upływa - zgodnie z kalendarzem wyborczym - 28 sierpnia.

Komitety wyborcze mogą tworzyć partie polityczne, koalicje partii i wyborcy. Jeżeli zawiadomienie spełnia warunki określone w Kodeksie wyborczym, PKW w terminie 3 dni od złożenia zawiadomienia, decyduje o jego przyjęciu. Jeżeli zawiadomienie ma wady, PKW wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia w ciągu 3 dni. Jeśli w tym czasie wady nie zostaną usunięte, PKW odmawia przyjęcia zawiadomienia. Pełnomocnik wyborczy ma prawo złożyć do Sądu Najwyższego skargę na postanowienie PKW o odmowie przyjęcia zawiadomienia.

Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Termin na zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów mija 6 września.

Aby uczestniczyć w podziale mandatów do Sejmu, komitety wyborcze partii i komitety wyborcze wyborców muszą przekroczyć 5 proc. próg wyborczy w skali kraju; próg wyborczy dla komitetów wyborczych koalicji wynosi 8 proc.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.