Trzy kontrole w Funduszu Górnośląskim – jedna nie wykazała nieprawidłowości, dwie niezakończone

Należący do samorządu woj. śląskiego Fundusz Górnośląski był w ostatnich miesiącach kontrolowany przez trzy instytucje: KAS, CBA i NIK. Pierwsza z tych kontroli nie wykazała nieprawidłowości, dwie kolejne nie zakończyły się dotąd ostatecznymi protokołami – podał Urząd Marszałkowski w Katowicach.

Informację w tej sprawie przedstawił podczas czwartkowej nadzwyczajnej sesji Sejmiku Woj. Śląskiego dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Marszałkowskiego Józef Koczar. Sesja została zwołana na wniosek sejmikowej opozycji - Koalicji Obywatelskiej, która domagała informacji na temat śledztwa w sprawie możliwych nieprawidłowości w FG i prowadzonych w tej spółce czynności CBA.

Jak podała w miniony poniedziałek Prokuratura Regionalna w Katowicach, śledztwo wszczęto w grudniu ub. roku w sprawie niegospodarności na szkodę FG. Śledczy weryfikują, czy w okresie od marca 2020 r. do czerwca 2021 r. - czyli w pierwszym okresie pandemii COVID-19 - udzielano tam nieuzasadnionych ekonomicznie zamówień na dostawę środków ochrony indywidualnej dla placówek medycznych. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów, a śledztwo jest na wstępnym etapie.

Podczas czwartkowej popołudniowej sesji Sejmiku dyr. Koczar przypomniał, że w maju br. ze stanowiska zrezygnował szef Rady Nadzorczej Funduszu Czesław Błażyca, a w sierpniu odwołany został prezes FG Krystian Stępień. Zmieniono też dwóch członków Rady Nadzorczej Funduszu. Dyrektor zastrzegł, że urząd marszałkowski nie ma oficjalnych informacji o prowadzonym w tej sprawie śledztwie.

Jak relacjonował dyrektor, przeprowadzona w Funduszu Górnośląskim kontrola Krajowej Administracji Skarbowej nie wykazała nieprawidłowości, natomiast kontrola Najwyższej Izby Kontroli nie została dotąd zakończona protokołem końcowym. Natomiast do protokołu z prowadzonej wiosną kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego Fundusz wniósł zastrzeżenia, które - jak powiedział Józef Koczar - nie zostały dotąd rozpatrzone, a tym samym kontrola nie została zamknięta ostatecznym protokołem.

Podczas czwartkowej nadzwyczajnej sesji Sejmiku zarząd woj. śląskiego reprezentowała członek zarządu Izabela Domogała. Radni Koalicji Obywatelskiej wyrażali oburzenie z powodu nieobecności na sesji marszałka woj. śląskiego Jakuba Chełstowskiego (PiS) i jego zastępcy Wojciecha Kałuży. Zarzucali zarządowi województwa brak rzetelnych informacji na temat nieprawidłowości w Funduszu oraz nieskuteczny nadzór nad tą instytucją.

Radna Lucyna Ekkert (KO) przytoczyła informacje medialne, według których śledztwem objęte są zamówienia warte powyżej 100 mln zł, z czego 86 mln zł to środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020, zaś strata Funduszu mogła wynieść 9 mln zł. Chodzi - jak mówiła radna - o zakupy, z których część była "niezasadna, nieuzasadniona ekonomiczne, dokonana po zawyżonych cenach, narażającym tym samym na szkodę spółkę".

Radni pytali też o powody utraty zaufania i odwołania ze stanowiska prezesa Funduszu Górnośląskiego w sytuacji, skoro kontrole jeszcze się nie zakończyły, a w śledztwie nie postawiono nikomu zarzutów. Dopytywano również o oświadczenia majątkowe byłego już prezesa FG.

Podczas czwartkowej sesji przedstawiciele urzędu marszałkowskiego ocenili, że Fundusz Górnośląski prawidłowo realizuje swoją strategię, a przy tym w ostatnich trzech latach przynosił zyski - 5,7 mln zł w roku 2019, ponad 2,4 mln zł rok później i ponad 6,6 mln zł w roku ubiegłym.

W poniedziałek konferencję prasową w sprawie możliwych nieprawidłowości w Funduszu zwołał przed gmachem Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach wiceprzewodniczący PO i śląski poseł tej partii Borys Budka. "Spółki podległe marszałkowi, nad którymi nadzór powinien mieć pan marszałek (Jakub) Chełstowski, okazuje się, że są pod nadzorem i są przedmiotem działań operacyjnych służb, gdyż doszło do wyprowadzenia grubych milionów, pieniędzy polskich podatników, również pod pozorem walki z COVID" - oświadczył Budka, uzasadniając wniosek śląskich radnych o zwołanie nadzwyczajnej sesji Sejmiku.

Przedstawiciele samorządu województwa na obecnym etapie nie chcą przesądzać, czy faktycznie doszło do nieprawidłowości. "Wymaga podkreślania, że projekt objęty kontrolami został w całości zakończony. Wszystkie środki nabyte w ramach projektu, zgodnie z jego celem i przeznaczeniem, przekazano podmiotom leczniczym, które tak bardzo ich potrzebowały. Przypomnieć należy, że był to dramatyczny okres, w którym z poświęceniem ratowano ludzie życie. Urząd marszałkowski wykonał wszystkie czynności przewidziane prawem, a chronologia zdarzeń (przedstawionych podczas sesji - PAP) wyraźnie to potwierdza" - podkreślił dyr. Józef Koczar.

Fundusz Górnośląski powołano w 1995 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla ówczesnego woj. katowickiego; podpisali go z rządem przedstawiciele samorządów lokalnych, związków zawodowych i przedsiębiorców. Głównym zadaniem Funduszu jest działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy; spółka m.in. udziela przedsiębiorcom różnego rodzaju pożyczek oraz dofinansowania.