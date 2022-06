Trzy laureatki Pokojowej Nagrody Nobla przyjadą do Polski

Laureatki Pokojowej Nagrody Nobla – Tawakkol Karman (Jemen), Leymah Gbowee (Liberia) i Jody Williams (USA) – przyjadą do Krakowa i Rzeszowa, aby spotkać się z ukraińskimi uchodźczyniami i w ten sposób okazać im wsparcie. Z Polski kobiety pojadą do Lwowa.

"Paniom zależy przede wszystkim na spotkaniach i rozmowach z uchodźczyniami. Zobaczą się także z aktywistami, wolontariuszami pomagającymi uchodźcom" - powiedział PAP koordynator wizyty w Polsce Bartosz Ocipski.

Przyjeżdżając do Polski i Ukrainy noblistki chcą okazać swoje wsparcie ukraińskim kobietom. 20 czerwca zobaczą się z uchodźczyniami w Krakowie, w jednym z ośrodków współprowadzonych przez MOPS. Tego samego dnia przewidziano spotkanie z prezydentem miasta oraz z aktywistami pomagającymi Ukraińcom, m.in. z Centrum Społeczności Żydowskiej (JCC). Na drugi dzień Tawakkol Karman, Leymah Gbowee i Jody Williams pojadą do Rzeszowa i Przemyśla. Potem udadzą się z jednodniową wizytą do Lwowa. Na 23 czerwca planowana jest konferencja prasowa w Krakowie, podczas której laureatki Nobla podsumują spotkania z ukraińskimi kobietami.

Termin wizyty nie jest przypadkowy; 20 czerwca przypada Światowy Dzień Uchodźcy.

Laureatki pokojowego Nobla żądają natychmiastowego zakończenia konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Są orędowniczkami negocjacji pokojowych.

Delegacja noblistek do Polski i Ukrainy jest pomysłem Inicjatywy Kobiet Noblistek (Nobel Women's Initiative). Organizacja ta została założona w 2006 r., prowadzą ją laureatki Pokojowej Nagrody Nobla: Jody Williams (USA), Shirin Ebadi (Iran), Rigoberta Menchu Tum (Gwatemala), Leymah Gbowee (Liberia) i Tawakkol Karman (Jemen). Celem organizacji jest wspieranie kobiecych inicjatyw pokojowych na świecie, przeciwdziałanie przemocy, dyskryminacji, łamaniu praw człowieka, militaryzmowi. Organizacja ma siedzibę w Kanadzie. Przygotowanie wizyty noblistek w Polsce i Ukrainie odbywa się we współpracy z organizacją pozarządową The Azadi Project, wspierającą kobiety-uchodźców; organizacja ma siedzibę w USA.

Tawakkol Karman - ur. 1979 r. w Taizz w Jemenie, działaczka na rzecz praw człowieka, dziennikarka i polityk, założycielka organizacji Women Journalists Without Chains, działającej na rzecz wolności słowa i demokracji. Pokojowego Nobla otrzymała w 2011 r. wraz z liberyjską działaczką na rzecz pokoju - Leymah Gbowee i prezydent Liberii - Ellen Johnson-Sirleaf.

Leymah Gbowee - ur. 1972 r. w Monrowii w Liberii, działaczka na rzecz pokoju i praw człowieka, organizatorka ruchu chrześcijanek i muzułmanek pn. Masowa Akcja Kobiet Liberii na rzecz Pokoju (Women of Liberia Mass Action for Peace), który przyczynił się do zakończenia wojny domowej w Liberii w 2003 r. Gbowee otrzymała wiele nagród za swoją walkę o prawa afrykańskich kobiet. Pokojowego Nobla dostała w roku 2011 wraz z Tawakkol Karman i Ellen Johnson-Sirleaf.

Jody Williams - ur. w 1950 r. w Vermont w USA, działaczka na rzecz pokoju i praw kobiet, koordynatorka Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zakazu Min Przeciwpiechotnych (International Campaign to Ban Landmines) - organizacji dążącej do wyeliminowania min przeciwpiechotnych. Do sukcesów tej organizacji należy traktat ottawski z 1997 r. o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu. Dokument ratyfikowały 164 państwa, wśród nich nie ma m.in. Rosji, USA i Chin. Nobla otrzymała w 1997 r.