Trzy miesiące do "igrzysk olimpijskich" zawodów branżowych - EuroSkills Gdańsk 2023

Polska wystawi zawodników w konkursie EuroSkills Gdańsk 2023, "igrzyskach olimpijskich" zawodów branżowych, we wszystkich 43 kategoriach - poinformował w poniedziałek dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr hab. Paweł Poszytek. Rozpoczęcia zawodów zaplanowano za 3 miesiące.

Zawody EuroSkills Gdańsk 2023 odbędą się od 5 do 9 września br. na terenie stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk, hal kongresowo-wystawienniczych Amber Expo i terenach im przyległych.

Do tej pory ten międzynarodowy konkurs odbył się już siedem razy. Po raz pierwszy gospodarzem wydarzenia będzie Polska.

Współorganizatorem zawodów jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Na poniedziałkowej konferencji prasowej w Warszawie dyrektor FRSE dr hab Paweł Poszytek powiedział, że spodziewa się, iż w Gdańsku będzie 100 tys. uczestników tego wydarzenia z całej Europy. Wśród nich będą uczniowie, studenci i nauczyciele, ale też przedstawiciele świata biznesu.

"Jedyna niepowtarzalna okazja, żebyśmy mogli jako kraj pokazać nasz potencjał" - podkreślił. Przypomniał, że w poprzednich edycjach konkursu Polacy odnosili już sukcesy.

Poszytek zapowiedział, że rywalizacja będzie zacięta. W zawodach EuroSkills wystartuje ok. 600 zawodników w wieku 18-25 lat z 32 krajów, obecnych już na rynku pracy, ale też uczących się lub studiujących.

"Jest to taki europejski kwiat zawodowy. Ta młodzież najbardziej utalentowana z poszczególnych krajów, która w danej branży osiągnęła już pewnego rodzaju mistrzostwo" - powiedział dziennikarzom.

W jego ocenie Polacy mają szansę na liczne medale. Bedą konkurować we wszystkich 43 konkurencjach. "Nasze największe sukcesy do tej pory to jest gotowanie, florystyka, spawanie, cyfrowa architektura i przemysł 4.0" - wskazał.

Z kolei producent ceremonii otwarcia i zamknięcia EuroSkills Gdańsk Patryk Jasiński zapewnił, że będą to wydarzenia na poziomie światowych imprez wzorowane na ceremoniach np. igrzysk olimpijskich. Zapowiedział pojawienie się gwiazd. Dopytywany przez PAP o nazwiska, powiedział: "Mogę zapewnić, że staramy się naprawdę o topowe nazwiska (...). Jesteśmy w trakcie rozmów i potwierdzania dat eventu. (...)myślę o tym w kategoriach branżowej Eurowizji. To jest taka skala" - powiedział PAP Jasiński. Dodał, że celem ceremonii jest pokazanie Polski od jak najlepszej strony jeśli chodzi o kulturę, sztukę czy artystów.

W zawodach EuroSkills rozgrywanych będzie 43 dyscyplin, od tradycyjnych, jak gotowanie, florystyka, fryzjerstwo, spawanie czy dekarstwo, po dyscypliny bardzo nowoczesne, jak przemysł 4.0, cyberbezpieczeństwo, chmura obliczeniowa, robotyka mobilna, obsługa ciężkich maszyn czy obsługa techniczna sprzętu lotniczego.

Głównymi celami, przyświecającymi od ponad 70 lat idei WorldSkills, jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wymiana dobrych praktyk i tworzenie wizerunku szkolnictwa branżowego. Zawodom towarzyszą rozmaite pokazy, występy i konferencje, a na miejsce zjeżdżają się przedstawiciele czołowych firm z całego świata, aby szukać pracowników i menedżerów.

Polscy zawodnicy brali udział w trzech poprzednich edycjach EuroSkills w Budapeszcie (2018), Kazaniu (2019) i w Grazu (2021), zdobywając łącznie pięć medali w konkurencjach gotowanie, florystyka i spawalnictwo.

Tegoroczna, 8. edycja EuroSkills, pierwotnie miała odbyć się we wrześniu 2023 r. w Sankt Petersburgu w Rosji. Jednak decyzją Stowarzyszenia WorldSkills Europe, które wykluczyło Rosję z uczestnictwa w programie WorldSkills, została przeniesiona do Polski.

O możliwość zorganizowania u siebie branżowej olimpiady konkurowały Polska, Niemcy i Luksemburg. Stowarzyszenie WorldSkills Europe, po wewnętrznych negocjacjach i przejściu skomplikowanych procedur, ostatecznie wybrało polską ofertę. Wstęp na wydarzenia jest darmowy, obowiązuje jednak rejestracja na stronie: https://euroskills2023.org/.