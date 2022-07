Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku na dk15 koło Sampławy; w rejonie przechodzą burze z ulewnym deszczem

Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku, do jakiego doszło w niedzielę na drodze krajowej nr 15 w miejscowości Sampława w powiecie iławskim (warmińsko-mazurskie). Przez ten rejon przechodzą burze z silnymi opadami deszczu.

Jak poinformowała asp. Edyta Szydłowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie, do wypadku doszło na dk15, na odcinku między Brodnicą a Ostródą (warmińsko-mazurskie). W miejscowości Sampława w powiecie iławskim kierowca chevroleta jadąc od strony Nowego Miasta Lubawskiego chcąc skręcić w lewo, w stronę Iławy, nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu volkswagenem golfem, który jechał w stronę Lubawy.

Trzy osoby z chevroleta zostały ranne. Do szpitala w Olsztynie trafili: dziecko i mężczyzna a kobieta do szpitala w Iławie. Przez chwilę droga była zablokowana, ale obecnie jest już przejezdna - podała policja.

Synoptycy IMGW poinformowali, że w niedzielę przez powiaty iławski i nowomiejski przechodzą krótkotrwałe burze, którym towarzyszą chwilami silne opady deszczu o natężeniu około 15 mm/h.

Punktowo możliwe są też opady drobnego gradu i silniejsze porywy wiatru do około 60 km/h. W najbliższym czasie należy spodziewać się dalszego rozwoju krótkotrwałych burz z opadami do 15-20 mm i porywami punktowo do 70 km/h. Burzom może towarzyszyć także opad gradu, lokalnie dość obfity- podali synoptycy.