Trzy zespoły w finale konkursu tegorocznej Bielskiej Zadymki Jazzowej

Brzeziński Quartet, Horntet, a także Unleashed Cooperation to formacje, które jurorzy zakwalifikowali do finału konkursu młodych muzyków, towarzyszącemu Lotos Jazz Festival - 24. Bielskiej Zadymce Jazzowej – podali organizatorzy z bielskiego stowarzyszenia Sztuka Teatr.

"Po przesłuchaniu nagrań 18 zespołów dopuszczonych do pierwszego etapu konkursu, komisja kwalifikacyjna pod przewodnictwem Michała Urbaniaka, do finału zakwalifikowała trzy zespoły. W kolejności alfabetycznej są to: Brzeziński Quartet, Horntet i Unleashed Cooperation" - podali organizatorzy.

Finaliści wystąpią w dniu inauguracji Lotos Jazz Festival - 24. Bielskiej Zadymki Jazzowej, czyli w najbliższy poniedziałek, w sali koncertowej Polskiego Radia w Katowicach. Spośród nich jurorzy wyłonią laureata głównej nagrody, którym jest przyznawana przez stowarzyszenie Sztuka Teatr statuetka "Aniołka jazzowego" oraz nagranie płyty. Laureaci wystąpią też przed festiwalową publicznością podczas przyszłorocznej, 25. edycji Zadymki.

Lotos Jazz Festival - 24. Bielska Zadymka Jazzowa rozpocznie się 20 czerwca i potrwa do niedzieli. Wystąpią na niej m.in. Al Di Meola, Chucho Valdes, Paquito D`Rivera oraz formacja SFJAZZ Collective.

Festiwal jest jednym z ważniejszych wydarzeń na polskiej scenie jazzowej. Dotychczas w Bielsku-Białej na Zadymce wystąpili m.in. Wayne Shorter, Hank Jones, Charlie Haden, Joe Lovano, Dave Doulgas, Terence Blanchard, Roy Hargrove, Pat Metheny, David Murray, John Patitucci, Ahmad Jamal i Benny Golson.