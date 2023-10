Tu Polacy będą uczyć się produkcji pomp ciepła. Nowa linia lepsza od misji na Księżyc

Mniej dopłat przyhamowało rynek, ale ten wciąż ma rosnąć. W Portugalii fachu uczyć się będą pracownicy zakładu produkcji pomp ciepła, który Bosch zbuduje w Polsce. WNP.PL odwiedził fabrykę w Aveiro na południe od Porto.

W Unii Europejskiej w 2020 roku sprzedano 5 mln pomp ciepła. Sprzedaż szybko rośnie - do 2027 ma się podwoić.

W przypadku Boscha produkcja pomp wzrosła o 54 proc. i w tym roku grupa spodziewa się podobnego wzrostu - m.in. kosztem rezygnacji z produkcji gazowych podgrzewaczy wody, na które popyt spada.

Z nowej, stworzonej za pomocą cyfrowego bliźniaka, linii produkcyjnej w portugalskim Aveiro co trzy minuty ma schodzić nowe urządzenie. System mierzy 560 parametrów i zbiera ogromne ilości danych.

Jednym z obszarów, które rozwijają się gwałtownie na skutek unijnej polityki ochrony klimatu, jest produkcja pomp ciepła. W Unii Europejskiej w 2020 roku sprzedano 5 mln urządzeń. Sprzedaż szybko rośnie i do 2027 ma się podwoić. W 2030 roku sprzedaż pomp ciepła na terenie UE ma sięgnąć 30 mln sztuk.

- W ubiegłym roku sprzedaż pomp ciepła Boscha wzrosła na świecie o 54 proc. i w tym roku grupa spodziewa się podobnego wzrostu. Rozwój rynku ciepła zdecydowanie jest wspomagany przez program REPower EU. W ciągu ostatnich 2 lat obserwowaliśmy duże wzrosty, wspierane zachętami finansowymi w wielu krajach Unii Europejskiej. Niektóre, np. Włochy, już zakończyły programy dopłat i rynek tam zwalnia. W najbliższych latach spodziewamy się więc wolniejszego wzrostu. Trudno prognozować jego wielkość, bo nie wiemy, jak długo i w jakim zakresie oferowane będą dopłaty - powiedział Vitor Gregorio, starszy wiceprezes ds. Europy Południowej, Afryki i Ameryki Łacińskiej w Bosch Home Comfort Group.

Grupa Bosch jako całość ma na świecie 468 zakładów, które zatrudniają 421 300 osób i w ubiegłym roku przyniosły 88,2 mld euro przychodów. Fabryki Bosch Home Comfort Group zatrudniają w sumie 14 3400 osób na całym świecie i przyniosły 4,5 mld euro przychodów ze sprzedaży.

Bosch zwiększa produkcję pomp ciepła w Portugalii. Potentat wciąż się zmienia

W Portugalii grupa Bosch ma trzy fabryki. Największa, w miejscowości Braga, pracuje dla motoryzacji. Zatrudnia 3700 osób i generuje przychody sięgające 1 mld euro rocznie.

Zakład w Aveiro, wytwarzający urządzenia dla energetyki i budownictwa, jest drugim co do wielkości. Zatrudnia 1500 osób i generuje 400 mln przychodu rocznie. W ostatnich latach produkcja w Aveiro znacznie się zmienia.

- Nasza firma ma 130 lat. Gdybyśmy bez przerwy nie wymyślali siebie na nowo, już dawno przestalibyśmy istnieć - mówi Jonio Reis, dyrektor zakładu w Aveiro. Oczywiście ma na myśli całą grupę. Sama fabryka w Aveiro istnieje od 1977 roku, kiedy zaczęła działalność jako Vulcano Luso Iberia. Dekadę później Bosch był już jej większościowym akcjonariuszem, a od 1998 roku jedynym. Fabryka w Aveiro produkowała bojlery oraz gazowe i elektryczne podgrzewacze wody. W tym roku ruszyła w niej także produkcja urządzeń dla systemów pomp ciepła.

Wprowadzenie nowej produkcji to z jednej strony potrzeba rozwijania nowych kierunków działania, a z drugiej wypełnienia miejsca po wytwarzanych w Aveiro gazowych podgrzewaczach wody, których sprzedaż i produkcja ustawicznie spadają.

- W zmiany wywołane przejściem od technologii gazowych na elektryczne do końca tej dekady zainwestujemy 1 mld euro - powiedział Vitor Gregorio.

Wiele fabryk pod jednym dachem: produkcja została zorganizowana wokół łańcuchów wartości dla poszczególnych wyrobów

W zakładzie w Aveiro proces zmiany trwa już od kilku lat. Przyniósł między innymi zmianę organizacji fabryki.

- Zamiast wielkich, obejmujących wszystkie wyroby działów, np. produkcji, zorganizowaliśmy produkcję wokół łańcucha wartości dla każdego wyrobu. To pozwala nam podejmować lepsze decyzje dotyczące poszczególnych produktów, a załodze ułatwia zrozumienie, dlaczego dla różnych typów wyrobów podejmowane są inne strategiczne decyzje - mówi Anabela Rodrigues, value chain manager ds. pomp ciepła w Bosch Home Comfort Group w Aveiro.

Na potrzeby produkcji pomp ciepła Bosch wyprowadził magazyny poza zakład i w hali po magazynach ustawił linię produkcyjną pomp. A w zasadzie pierwszą z linii, bo zakład zamierza tę produkcję rozwijać. W hali magazynowej jest miejsce na drugą linię, a część należącego do zakładu terenu jest jeszcze nie zagospodarowana. Na wolnych miejscach prawdopodobnie staną w przyszłości nowe hale, które w części zostaną przeznaczone na produkcję, a w części pomieszczą wyprowadzone obecnie poza zakład powierzchnie magazynowe.

Linia produkcji pomp ciepła pracuje w trzyminutowych taktach

Przygotowując nową linię, Bosch Home Comfort Group skorzystał z własnych rozwiązań Grupy Bosch w tworzeniu cyfrowych bliźniaków. Nowa linia najpierw powstała w przestrzeni wirtualnej.

Wszystkie stanowiska są w pełni połączone - częściowo za pomocą sieci bezprzewodowej, a częściowo przewodami. W przypadku każdego produkowanego urządzenia system zbiera 560 parametrów i wykonuje 200 czynności testowych. W sumie linia generuje na jednej zmianie 16 razy więcej danych, niż wygenerowano podczas lądowania Apollo na Księżycu.

Część elementów pompy jest składana w gniazdach, a potem na linii montowana jest całość urządzenia. Pracująca w trzyminutowych taktach linia ma 150 m głównych przenośników i 15 m mniejszych, pomocniczych. Jest docelowo przewidziana dla 55 operatorów i 12 pracowników logistyki, dostarczających elementy na linię. Produkcja ruszyła w czerwcu tego roku i jak mówią przedstawiciele fabryki, wciąż jeszcze uczą się jej specyfiki.

Nowy zakład w Dobromierzu i inne inwestycje Boscha w Polsce

W Portugalii fachu uczyć się będą pracownicy zakładu produkcji pomp ciepła, który Bosch zbuduje w Polsce. Powstanie on w Dobromierzu na Dolnym Śląsku. Wartość inwestycji to około 1,2 mld zł. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na 2024 r., a start produkcji na przełom 2025 i 2026 roku. Do 2027 r. w zakładzie ma powstać około 500 nowych miejsc pracy.

Nowy zakład będzie produkować zewnętrzne i wewnętrzne jednostki pomp ciepła głównie na rynek europejski i dołączy do europejskiej sieci produkcyjnej i wytwórczej pomp ciepła firmy. Nowa lokalizacja produkcyjna w Polsce wykorzysta najlepsze praktyki opracowane przez firmę w celu wspierania produkcji przyjaznej dla klimatu.

W Polsce Grupa Bosch jest obecna od 1992 r. Reprezentują ją cztery spółki: Robert Bosch; Bosch Rexroth; BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego i sia Abrasives Polska. Bosch prowadzi w Polsce działalność w pięciu lokalizacjach: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie i zatrudnia ponad 8500 pracowników.

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Grupa Robert Bosch dotychczas zainwestowała w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) w sumie 1,445 mld zł, z gwarancją utworzenia 1541 nowych miejsc pracy (dane nie obejmują nowej inwestycji). W ramach PSI firma działa w dwóch strefach - SSE Euro-Park Mielec oraz Wałbrzyskiej SSE.