Turcja: Syryjczyk mieszkający w Stambule: Z całego serca kibicuję Erdoganowi

Kwestia syryjskich uchodźców w Turcji była jednym z ważnych tematów kampanii przed niedzielnymi wyborami.

Syryjczyk mieszkający w Stambule mówi PAP: z całego serca kibicuję Erdoganowi; to on nas tu wpuścił. Turcy zwracają jednak uwagę na problemy gospodarcze związane z imigrantami.

Sami Syryjczycy z niepokojem obserwują nastroje społeczne i zbliżenie Ankary z Damaszkiem. Podczas kampanii wyborczej kandydat opozycji Kemal Kilicdaroglu - obecny lider wyścigu o fotel prezydenta - zapewniał, że w ciągu dwóch lat wyśle do ojczyzn przebywających w Turcji Syryjczyków, Afgańczyków i Irańczyków.

Prezydent Recep Tayyip Erdogan także obiecał "dobrowolne" powroty Syryjczyków do kraju

Wyjaśniał, że aby do tego doprowadzić podejmie współpracę z prezydentem Syrii Baszarem el-Assadem i obiecał, że obniży to koszty mieszkań. "Wszystko odbędzie się na zasadzie dobrowolnej, program będzie zawierać zachęty, szanse na podjęcie pracy. Zdecydowanie będziemy chcieli podzielić koszty z UE, USA i ONZ" - zapowiedział Kilicdaroglu.

Prezydent Recep Tayyip Erdogan - za rządów którego do kraju przybyły miliony uciekinierów z Syrii i który nadał części z nich obywatelstwo - także obiecał "dobrowolne" powroty Syryjczyków do kraju, dzięki wznowionym w ostatnich tygodniach relacjom z Damaszkiem. W ostatnich dniach kampanii mówił, że "wyrzucenie ich z kraju jest nieludzkie, sprzeczne z islamem, dlatego nie może wspierać przymusowych przesiedleń".

Niemal 4 mln Syryjczyków jest zarejestrowanych w Turcji jako "goście"

Posiadają status "tymczasowej ochrony" zapewniający m.in. dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji. Około 1,6 mln z nich to nieletni, a około 750 tys. spośród nich urodziło się już w Turcji.

"Dla mnie obecność Syryjczyków w moim kraju jest problemem podstawowym, bo wpływa na gospodarkę, ale przede wszystkim - moje bezpieczeństwo. Boję się sama chodzić po większej części Stambułu, ciągle widzę wiadomości o gwałtach, też zbiorowych, przemocy" - mówi PAP 30-letnia Kubra, zwolenniczka Kilicdaroglu. "Do dwóch dzielnic miasta nie chodzę w ogóle - Esenyurt i Aksaray, zamieszkują je głównie Arabowie" - dodaje.

Nie da się utrzymać w Turcji milionów Syryjczyków, jeśli sami Turcy borykają się z problemami finansowymi

Położona w europejskiej części metropolii Esenyurt nie różni się od innych dzielnic Stambułu położonych poza centrum miasta - poza tym, że częściej słyszy się tam język arabski. "Z całego serca kibicuję prezydentowi Erdoganowi; to on nas tutaj wpuścił i z nim mamy większe szanse na zostanie w kraju" - mówi PAP 34-letni Abbas, mieszkający już w Turcji od 11 lat. "Oczywiście, że boję się rozmów Ankary z Damaszkiem, wiemy doskonale, jaki jest ich główny cel. Ale mimo wszystko obecne władze są dla nas większą szansą, niż każde inne" - dodaje.

"Zmianę nastrojów społecznych dało się odczuć bardzo wyraźnie; przez pierwsze kilka lat wszyscy byli do nas nastawieni przyjaźnie, bratersko. Później - zakładam, że przez problemy gospodarcze - wszystko się zmieniło. Chociaż mnie nigdy nie spotkała żadna poważna przykrość, wielokrotnie czuję, że się mnie unika, zbywa, nie traktuje przyjaźnie" - dodaje 36-letnia Adila.

"Dla mnie ten temat jest naprawdę trudny, bo z jednej strony wiem, że nie da się utrzymać w Turcji milionów Syryjczyków, jeśli sami Turcy borykają się z problemami finansowymi. Dochodzi też kwestia bezpieczeństwa. Ale co zrobić z dziećmi, które nigdy nie były w Syrii i lepiej od arabskiego znają turecki? No i co zrobić z całą resztą, która uciekła przecież przed człowiekiem, który ma ich teraz rzekomo przyjąć?" - zastanawia się 25-letnia Gonca, zwolenniczka Kilicdaroglu. Ze Stambułu Jakub Bawołek