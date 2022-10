Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z Siemianowic z wadami postawy

Umowę o współpracy w sprawie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z wadami postawy z Siemianowic Śląskich podpisały we wtorek władze tego miasta z zarządem Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój.

Dzięki temu grupa stu siemianowickich dzieci miesięcznie, przez cały rok, będzie mogła korzystać z turnusów rehabilitacyjnych w należącym do sanatorium szpitalu dziecięcym "Stokrotka".

"Bardzo się cieszę z tego pilotażowego programu w Siemianowicach Śląskich, który pomoże dzieciom z wadami postawy. Goczałkowickie sanatorium otwiera się na siemianowicką młodzież, oferując gotowy produkt w postaci 28-dniowego pobytu i 84 zabiegów. Ich komercyjny koszt to 6 tys. zł, więc wielu rodziców nie byłoby na to stać, tu finansuje je Narodowy Fundusz Zdrowia" - powiedział prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech.

"Minione dwa lata okresu pandemii stały się źródłem wielu zauważalnych problemów zdrowotnych, w których prym wiedzie lawinowy wzrost niebezpiecznych wad postawy u młodzieży w całej Polsce" - powiedział prezes Uzdrowiska Goczałkowice Jarosław Wieszołek.

"Nauka zdalna, ograniczona aktywność fizyczna i brak rozwiązań systemowych przyczyniły się do rozwoju schorzeń kręgosłupa nawet wśród małych dzieci. Badania przesiewowe, jakie realizuje nasza placówka, pokazują, że dziś praktycznie każde dziecko nadaje się już na poważne medyczne zabiegi leczące wady postawy, a doraźna gimnastyka korekcyjna na zajęciach W-F nie przyniesie już żadnej trwałej zmiany w korekcji wady postawy" - dodał.

Ścieżka stworzona pilotażowo dla dzieci z Siemianowic Śląskich jest uproszczona, bo dopełnieniem kluczowych formalności wobec NFZ zajmie się zespół administracyjny sanatorium.

Aby dziecko zostało przyjęte na turnus rehabilitacyjny, rodzic musi zgłosić się do lekarza POZ-pediatry z wnioskiem o skierowanie do poradni rehabilitacyjnej dla dzieci (kod 1301), a następnie umówić termin wizyty bezpośredniej lub skorzystać z teleporady z lekarzem specjalistą z sanatorium, opiekującym się medycznie projektem współpracy z miastem Siemianowice Śląskie pod numerem telefonu: 32/449 20 44.

W momencie potwierdzenia przez lekarza specjalistę konieczności podjęcia leczenia wady postawy, wystawiane jest dla dziecka skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które poradnia wysyła już bezpośrednio do oddziału NFZ wraz z prośbą o przyznanie preferowanego terminu leczenia. Ostatnim etapem jest uzyskanie oficjalnego potwierdzenia z NFZ z informacją o przyznanym leczeniu.

Udogodnieniem dla siemianowickich dzieci jest możliwość złożenia wniosku z prośbą o wspólny dla małej grupy termin turnusu. W praktyce oznacza to, że dzieci z tej samej klasy mogą być zakwalifikowane do pobytu w sanatorium w tym samym czasie, mieszkać we wspólnym pokoju i uczyć się razem.

"Schorzenia narządu ruchu to wśród dzieci i młodzieży duży problem, a czas pandemii przyniósł duże pogorszenie. Otwieramy dzieciom furtkę, aby mogły skorzystać z rehabilitacji i naprawić to, co się podziało w ostatnim czasie" - powiedziała kierowniczka oddziału uzdrowiskowego dla dzieci w Uzdrowisku Goczałkowice Anna Maria Klepek.