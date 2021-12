Tusk: będziemy wnosić o powołanie komisji śledczej ws. Pegasusa

Będziemy wnosić o powołanie sejmowej komisji śledczej, która zbada wykorzystywanie Pegasusa przeciwko opozycji - poinformował we wtorek na konferencji lider PO Donald Tusk. Zapowiedział też powołanie analogicznej nadzwyczajnej komisji w Senacie.

Przewodniczący PO Donald Tusk wystąpił we wtorek na konferencji prasowej w związku z doniesieniami o wykorzystywaniu systemu Pegasus, czyli opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania do inwigilacji. Według amerykańskiej agencji prasowej Associated Press, powołującej się na ustalenia działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab, oprogramowaniem Pegasus inwigilowany był senator KO Krzysztof Brejza, adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek.

Tusk podkreślał, że "istotą tego problemu jest sam fakt, że takich agresywnych metod ta władza użyła wobec politycznych liderów z opozycji". "To jest najgłębszy kryzys demokracji po roku 1989" - ocenił.

Zaznaczył, że sugestie premiera Mateusza Morawieckiego, że za podsłuchami stoją siły zewnętrzne, albo sama opozycja się podsłuchuje, "brzmią jak ponury żart". Ubolewał, że prezes PiS Jarosław Kaczyński i rząd Morawieckiego są w stanie posunąć się do tego typu działań.

Zdaniem Tuska sprawa senatora KO Krzysztofa Brejzy to nie tylko podglądanie i podsłuchiwanie, ale i np. doklejanie treści do jego wypowiedzi, co potem było wykorzystywane przez TVP.

"Będziemy wnosić o powołanie komisji śledczej w Sejmie" - zapowiedział Tusk.

Wyrażał nadzieję, że ta sprawa poruszyła sumienia innych liderów politycznych i inne ugrupowania opozycyjne poprą wniosek w sprawie komisji śledczej. "Chyba nikt nie chce być podsłuchiwany" - powiedział.

Wyraził też nadzieję, że wniosek będzie poparty przez współpracujących z PiS, a nawet w samym PiS znajda się posłowie, które go poprą. "Jeśli chce się ocalić resztki swojej reputacji, poparcie komisji może być jedynym sposobem, by oczyścić choć trochę swój wizerunek" - mówił.

Zapowiedział zarazem, że analogiczna komisja nadzwyczajna do zbadania tej sprawy powołana zostanie w Senacie, ale oczywiście bez uprawnień śledczych, bo nie ma do tego podstaw prawnych.