Tusk: brakuje mi w polityce Kościoła sprzed kilkudziesięciu lat

"Bardzo brakuje mi takiego Kościoła w polityce, którego doświadczaliśmy kilkadziesiąt lat temu. Ksiądz Tischner był tego uosobieniem. Chrześcijaństwo to dobra polityka, w której ludzie służą sobie nawzajem, nie pytając o kolor skóry, czy miejsce urodzenia" - powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk podczas piątkowej konferencji "Myślenie według Tischnera" w Łopusznej. Jego słowa przekazała w mediach społecznościowych PO.

Jak wspominał, "po wolność szło się kiedyś właśnie do kościoła", i "o wolności rozmawiało się właśnie z księdzem - takim jak Józef Tischner". "Wiara nigdy nie stała i nie stoi w sprzeczności z wolnością" - ocenił przewodniczący PO.

Tusk mówił, że miał okazję rozmawiać z ks. Tischnerem o polityce, kiedy ten był kapelanem Solidarności. "Wszystko, co mówił, nadawało znaczenie tym słowom, które dziś są już tylko sloganami" - powiedział szef PO.

Jego zdaniem "nowa generacja młodych już dojrzała do spraw najważniejszych, tylko nie wszyscy to zauważyli". "Niedawno niektórzy mogli sądzić, że twarda postawa wobec kryzysu klimatycznego to typowy dla młodych radykalizm. Po latach okazało się, że to młodzi mieli rację" - ocenił.

Konferencję "Myślenie według Tischnera" w Łopusznej, gdzie wychował się autor "Historii filozofii po góralsku", zorganizowała PO i Instytut Obywatelski w Tischnerówce.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PO, a także m.in. publicyści Wojciech Bonowicz, Adam Szostkiewicz, ks. Jacek Siepsiak, ks. Mieczysław Puzewicz. Konferencja rozpoczęła się w czwartek po południu. Na sobotę zaplanowano dwa panele z udziałem m.in. posła KO Pawła Kowala oraz ks. Kazimierza Sowy.

Józef Tischner urodził się w 1931 r. w Starym Sączu. Ukończył Wydział Teologiczny i Wydział Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Wydział Filozofii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Był uczeniem Romana Ingardena, wybitnego fenomenologa. Od 1980 roku ks. Tischner był profesorem filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, wykładowcą kilku krakowskich uczelni. W 1981 r. był kapelanem zjazdu "Solidarności".

Ks. Tischner był autorem książek: "Świat ludzkiej nadziei" (1975), "Etyka Solidarności" (1981), "Polski kształt dialogu" (1981), "Myślenie według wartości" (1982), "Zawierzyć człowiekowi" (1991), "Spowiedź rewolucjonisty" (1993), "Nieszczęsny dar wolności" (1993), "W krainie schorowanej wyobraźni" (1997). W 1997 roku napisał "Historię filozofii po góralsku", która okazała się przebojem rynkowym. Swoje poglądy polityczne i biografię Tischner przedstawił w opublikowanej w 1995 r. książce "Między panem a plebanem" - tomie rozmów z Adamem Michnikiem przy współudziale Jacka Żakowskiego.

Zmarł w roku 2000. W pogrzebie ks. Tischnera w Łopusznej uczestniczyło blisko 20 tys. ludzi.