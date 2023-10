Tusk: Chcę ślubować wam zakończenie wojny polsko-polskiej po wyborach

- Chcę ślubować wam zakończenie wojny polsko-polskiej dzień po wyborach. Jak się pogoni agresora, to już nie będzie powodów do wojny – powiedział na zakończenie Marszu miliona serc Donald Tusk.

- Chcę dzisiaj uroczyście ślubować nie tylko te cztery rzeczy - że zwyciężymy, rozliczymy, naprawimy krzywdy i pojednamy, ale chcę ślubować wam zakończenie wojny polsko-polskiej dzień po wyborach. Jak się pogoni agresora, to już nie będzie powodu do wojny - powiedział Donald Tusk.

- Naszym programem jest Polska, którą przenieśliśmy w sercu przez te ciemne lata. Polska normalna. Ale przecież my wszyscy jesteśmy normalni, tylko trochę nienormalna okazała się przez te lata władza. Działała wbrew wszystkim, najbardziej oczywistym narodowym interesom – powiedział Donald Tusk.

W ocenie Donalda Tuska PiS, który zatruwa nam nasze powietrze, wody, ziemię, to nie jest Polska. W jego ocenie „Polska to czysta Odra, czysta Wisła, zielony las, a nie te sągi drewna, które wyjeżdżają do Chin, żeby jakaś szajka mogła zarobić grube pieniądze.

W trakcie przemówienia uczestnicy marszu odśpiewali Mazurka Dabrowskiego.

- Jesteśmy tutaj po to, by wygrać, nie po to, żeby manifestować. Wy jesteście armią do zwyciężania. 15 października musimy wygrać także dla naszych bohaterek. Nie możemy zmarnować ich poświęcenia i ofiar, ani Powstania, ani stanu wojennego - to jest nasz obowiązek i przywilej – dodał Donald Tusk.

- Przez te osiem lat oni pracowali nad tym, by nie było Polski i Polaków, ale wiele małych, skłóconych, obrażonych na siebie wspólnot. To już jest cały podręcznik nienawiści, co Kaczyńscy i jego współpracownicy powiedzieli o Polakach – wskazał lider PO.

- To my jesteśmy narodem, nas jest przygniatająca większość. Jest jakaś ponura władza, która dzisiaj zniknęła ze stolicy. Ale tu wróci. 15 października do nas należy zadanie sprawienia, aby zniknęła stąd na dobre - mówił Donald Tusk.

W jego ocenie miłość jest sto razy silniejsza od tej władzy. - Idźcie i zwyciężajcie – powiedział Donald Tusk na koniec przemówienia.