Praktycznie każda partia startująca w wyborach parlamentarnych planuje obniżać Polakom podatek PIT. Te zmiany będą miały konkretne przełożenia na nasze pensje. Kwota wolna 60 tys. zł (propozycja KO) sprawi, że statystyczny Polak zarobi miesięcznie kilkaset złotych więcej.

"Business Insider Polska" przygląda się w piątek propozycjom rozwiązań podatkowych partii, które startują w październikowych wyborach.

PiS chwali się rozwiązaniami z Polskiego Ładu, KO podwaja stawkę

Jak zauważa "BI", nowych propozycji podatkowych nie ma w programie Prawa i Sprawiedliwości. Partia rządząca chwali się natomiast rozwiązaniami z tzw. Polskiego Ładu. Dzięki niemu - jak komentuje "BI" - mamy stawkę PIT obniżoną do 12 proc., ale za to brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, co sprawiło, że równocześnie pojawił się nowy, 9-proc. podatek na NFZ.

W ramach Polskiego Ładu zmieniła się też kwota wolna, która wzrosła do 30 tys. zł oraz drugi próg podatkowy, który został zwaloryzowany do 120 tys. z dotychczasowych 85 tys. zł.

Podwojenie kwoty wolnej do 60 tys. zł to z kolei sztandarowy wyborczy pomysł Koalicji Obywatelskiej. Oznacza to gigantyczny koszt dla budżetu (ok. 45 mld zł rocznie), jednak natychmiast przełoży się na zwiększenie naszych pensji. O ile? W zdecydowanej większości przypadków będzie to podwyżka rzędu 300 zł na rękę.

Lewica chce, by więcej płacili najbogatsi. Konfederacja, by płacili mniej

Lewica proponuje z kolei zmiany w progresji podatkowej w ten sposób, aby więcej podatków płacili najbogatsi.

"Podatek od dochodów osobistych powinien być dostosowany od indywidualnych dochodów i powinien podlegać progresji. Stawka podatkowa powinna zaczynać się na poziomie 1 proc. Obciążenie podatkowe rośnie w zwalniającym tempie do 38,40 proc. dla dochodów w wysokości 500 tys. zł. Powyżej tej kwoty przewiduje się podatek w stałej wysokości 40 proc." - można przeczytać w programie Lewicy. Nie ma jednak w jej programie konkretów.

Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) proponuje PIT po francusku. Polega to na tym, że do rozliczenia podatkowego możemy wpisać posiadane dzieci. Im ich więcej, tym niższe podatki. W praktyce oznaczałoby to, że Polacy już z trójką dzieci nie płaciliby w ogóle podatku PIT.

Konfederacja ma dużo pomysłów podatkowych, jednak brakuje w nich konkretów. Można jednak np. usłyszeć o likwidacji progów podatkowych tak, aby wszyscy Polacy niezależnie od dochodów procentowo płacili podatek w tej samej wysokości. Takie rozwiązanie sprawiłoby, że zyskaliby przede wszystkim najbogatsi.

Inny pomysł to powiązanie kwoty wolnej z płacą minimalną, która zdaniem Konfederacji być 12-krotnością płacy minimalnej. Po planowanej w 2024 roku byłoby to 50 904 zł i oznaczałoby, że przeciętny pracujący Polak mógłby liczyć na ok. 200 zł miesięcznego "zysku" na rękę (w porównaniu do kwoty wolnej 30 tys. zł).

Kolejny pomysł to ulga kredytowa. W myśl tego rozwiązania pracownik mógłby odliczyć od podstawy opodatkowania odsetki od raty kredytu, co dla kredytobiorców mogłoby oznaczać oszczędność kolejnych kilkuset złotych.

A może całkowita likwidacja PIT? Pytanie, kto za to zapłaci

Bezpartyjni Samorządowcy proponują z kolei całkowitą likwidację PIT. To oznaczałoby znaczny wzrost naszych pensji, średnio o kwotę zbliżoną do 1 tys. zł.

Kto za te wszystkie pomysły jednak zapłaci? To pytanie, które zadają sobie eksperci specjalizujący się w tematyce finansów publicznych.

Podatek PIT, z którego tak chętnie wpływy chcą uszczuplać startujący w wyborach politycy, to jedno z trzech głównych źródeł pieniędzy dla budżetu (obok VAT, którego płacimy na zakupach i CIT, czyli podatku dochodowego dla firm).

Tymczasem rok po roku nasza dziura budżetowa powiększa się. Zaplanowany przez rząd PiS budżet na 2024 rok zakłada deficyt blisko 165 mld zł, a wszystkie potrzeby pożyczkowe finansów państwa mają wzrosnąć do rekordowych 420 mld zł.