Tusk dla "Polityki": wygramy z PiS, jeśli pójdziemy razem

Mam doświadczenie, jak wygrywać wybory z PiS – podkreślił w wywiadzie dla "Polityki" przewodniczący PO Donald Tusk. Wydaje mi się, że wygramy, jeśli będziemy razem. Trzeba to zrobić. Pójść razem – powiedział lider PO o jednej liście wyborczej.

"Oczywiście chcę wygrać wybory, chcę przekonać ludzi, że mamy patent na lepsze, bardziej bezpieczne, jutro. Bo mamy" - zapewnił Tusk w rozmowie z tygodnikiem. "Mam też, no może nie patent, ale doświadczenie, jak wygrywać wybory z PiS. Podchodzę do tego wyzwania bez najmniejszych kompleksów" - dodał.

Na uwagę, że mówi jak lider całej opozycji, Tusk przyznał, że "ludzie nie wierzą politykom, a szczególnie tym, którzy mówią: ja nic nie chcę dla siebie, nie chcę władzy, ja dla Polski". "Ale mnie trudno podejrzewać o to, że jestem głodny stanowisk czy politycznej dominacji, bo ja już się nadominowałem. Moim celem i moim marzeniem, mogę powiedzieć: moją misją, jest odsunięcie od władzy tych, którzy niszczą przyszłość Polski" - podkreślił. "Ja każdą cenę jestem gotów za to zapłacić. A jeśli znajdą się ci, którzy będą się lepiej czuli w zagospodarowaniu tej wygranej, to każdemu pomogę" - zadeklarował.

W rozmowie nawiązano również do wyborów węgierskich, w których porażkę poniosły ugrupowania tworzące wspólny obóz opozycyjny. "Stosując elementarne zasady logiki: jakby poszli osobno, dostaliby jeszcze większy łomot" - ocenił Tusk. "Cieszę się, że liderzy polskich partii opozycyjnych zgodzili się ze mną, iż możemy spróbować wspólnie przeprowadzić badania, które pokażą, jaka taktyka jest najlepsza. To będą bardzo szczegółowe badania - w każdym powiecie, w każdej gminie" - zaznaczył.

Dopytywany, czy wierzy, że ambicje nie poróżnią opozycji w Polsce, lider PO odparł: "Ja jestem gotów poświęcić partyjny interes, bo przecież jeśli ktoś straci na jednej liście, to Platforma". "I wcale nie jest tak łatwo przekonać wszystkich w Koalicji Obywatelskiej, że należy się otworzyć. Ale jeśli nam wyjdzie czarno na białym - a wydaje mi się, że tak właśnie wyjdzie - że wygramy, jeśli będziemy razem, trzeba to zrobić. Pójść razem" - ocenił.