Tusk do Kaczyńskiego: Przegrywa pan wojnę

Przegrywa pan wojnę; czas najwyższy, żeby pan skapitulował i podpisał akt PiS-owskiej kapitulacji - apelował w sobotę do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego lider PO Donald Tusk.

Apelował jednocześnie o odblokowanie środków unijnych.

- Kaczyński wziął nas wszystkich za zakładników - dopowiedział polityk opozycji.

- Co takiego zrobił rząd PiS-u i prezes Kaczyński? - pytał i odpowiadał. - Zaatakował praworządność w Polsce, zablokował inwestycje.

- Wszyscy wiemy i w Polsce, i na świecie, że strategię, jaką pan zaproponował, to strategia przeciwko najbardziej żywotnym interesem Polek, Polaków i Polski jako państwa - mówił jeszcze.

Spór polityków, Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego w nowej-starej odsłonie

Lider PO Donald Tusk podczas spotkania z mieszkańcami Sandomierza mówił m.in. o inflacji w Polsce. "To jest moment, w którym musimy bardzo głośno podnieść krzyk ws. polskich pieniędzy, które są zablokowane przez (Jarosława) Kaczyńskiego od wielu miesięcy" - mówił lider PO.

Zwrócił przy tym uwagę, że blokowanie środków unijnych odbywa się w czasie, kiedy Polska szuka jednocześnie możliwości pożyczenia 400 mld zł, aby przetrwać przyszły rok.

"Kaczyński wziął nas wszystkich za zakładników swoich obsesji i zablokował 360 mld zł" - podkreślił Tusk. "Ten człowiek mówi nam właściwie codziennie z ekranu telewizora, że on nie chce europejskich, czyli tych polskich pieniędzy, bo nie ma zamiaru skapitulować przed nami, czy przed Unią Europejską i nie zgodzi się na żadne decyzje, które by te pieniądze odblokowały" - ocenił lider PO.

Tusk: Kaczyński zabrał nam niezależne sądownictwo i praworządność oraz czystą energię

Wskazał również o jakich decyzjach mowa. "Co takiego zrobił rząd PiS-u i prezes Kaczyński? Zaatakował praworządność w Polsce, zablokował inwestycje, które miały dać czystą, zdrową i bezpieczną energię" - mówił Tusk. "Kaczyński zabrał nam" niezależne sądownictwo i praworządność oraz czystą energię i z tego powodu wszyscy jesteśmy "ukarani" zablokowaniem 360 mld zł z UE - dodał.

"Panie Kaczyński, to ostatni moment. Pan już przegrał przecież tę wojnę. Wszyscy wiemy i w Polsce, i na świecie, że strategię, jaką pan zaproponował, to strategia przeciwko najbardziej żywotnym interesem Polek, Polaków i Polski jako państwa" - zwrócił się Tusk do prezesa PiS. "Tę wojnę pan przegrywa, ale my wszyscy jesteśmy tego ofiarami, więc czas najwyższy, żeby pan skapitulował przed polską opinią publiczną, podpisał akt PiS-owskiej kapitulacji i oddał pieniądze Polakom" - oświadczył szef PO.

Tusk mówił też o funduszach: Nie masz prawa, zwracam się do pana prezesa Kaczyńskiego, zabierać nam tych pieniędzy

Według niego, Polacy potrzebują nadziei. Dlatego zwrócił się do rządzących, by w ciągu najbliższych kilku dni lub tygodni napisali dobry wniosek do Komisji Europejskiej i natychmiast wprowadzili pod obrady Sejmu projekt ustawy, który naprawi błędy "i to wszystko, co zrobili, kiedy masakrowali praworządność w Polsce".

"To są nasze, polskie pieniądze. Nie masz prawa, zwracam się do pana prezesa Kaczyńskiego, zabierać nam tych pieniędzy. Od tego zależy los Polski, przyszłych pokoleń i to, czy będziemy zadłużeni po uszy na kilka pokoleń" - powiedział szef PO. "Musisz to zrobić, inaczej ludzie tego nie darują" - dodał Tusk. "Jeśli tego natychmiast nie zrobicie i nie odblokujecie tych pieniędzy - ludzie po was przyjdą. I to nie będę ja" - oświadczył. Jak mówił, będą to ci wszyscy, którzy dzisiaj każdego dnia borykają się z brakiem pieniędzy.