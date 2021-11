Tusk: działania rządu na arenie międzynarodowej ws. sytuacji na granicy - spóźnione

Decyzja o podjęciu aktywnego działania na arenie międzynarodowej w związku z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy zajęła rządowi za dużo czasu; to musztarda po obiedzie; to o dwa miesiące za późno - ocenił w środę szef PO Donald Tusk.

Lider PO został zapytany na konferencji prasowej o wydarzenia na polsko-białoruskiej granicy, a także o doniesienia o możliwym ataku Rosji na Ukrainę.

"Od początku kryzysu na wschodniej granicy mówiliśmy o bezwzględnej potrzebie umiędzynarodowienia tego napięcia. Polska nie powinna być - tak, jak działo się to przez wiele, wiele tygodni - samotna w tej sytuacji, w jakiej się znalazła w związku z presją migracyjną i agresywnymi działaniami rządu Łukaszenki" - podkreślił Tusk.

Jego zdaniem decyzja o podjęciu aktywnego działania na arenie międzynarodowej zajęła rządowi za dużo czasu. "Trzeba dzisiaj robić wszystko, żeby utrzymywać jak najlepsze relacje z naszymi partnerami w UE, w NATO, ale jest to w jakimś sensie musztarda po obiedzie. To jest o dwa miesiące za późno. Oczywiście, lepiej późno niż wcale" - mówił Tusk, zapewniając, że będzie wspierał polski rząd we wszystkich działaniach na arenie międzynarodowej.

Szef PO porównał działania rządu ws. kryzysu na granicy do walki z pandemią. "Rząd myślący przede wszystkim o słupkach poparcia i kierujący się wskazaniami PR-owskimi bardzo spóźnia się ze wszystkimi decyzjami. Tak jest z drożyzną, z decyzjami Narodowego Banku Polskiego, tak jest z pandemią i tak samo było ze wschodnią granicą" - stwierdził.

Zdaniem Tuska zagrożenie agresją rosyjską na Ukrainę należy traktować bardzo poważnie. "Będę w najbliższych dniach starał się aktywnie działać, jeśli chodzi o kwestie ukraińskie" - zapowiedział.

Tusk był również pytany o ostatnie podróże dyplomatyczne premiera Mateusza Morawieckiego. "Wolę kiedy przedstawiciele rządu PiS-u współpracują z Europą, niż odwracają się do niej plecami, bo to jest w interesie Polski i naszego bezpieczeństwa, ale trochę musztarda po obiedzie, dwa miesiące za późno" - ocenił były premier.

Przyznał, że wolałby, aby szef rządu był dziś w Warszawie i udzielił informacji o podjętych decyzjach w sprawie pandemii. "Dzisiaj prawdziwe zagrożenie, prawdziwy front przebiega w każdym polskim mieście, w każdej polskiej wsi, w każdym polskim szpitalu" - mówił Tusk.

"Od decyzji premiera Morawieckiego i tego rządu - a one są na stole i narzędzia są w ich rękach, i taka gotowość poparcia ze strony PO jest też na stole - zależy życie dziesiątek ludzi każdego dnia. Jego zaniechanie w tej sprawie i zaniechanie rządu oznacza miesięcznie setki niepotrzebnych ofiar śmiertelnych" - podkreślił Tusk.

Zwracał przy tym uwagę, że Polska jest wśród trzech państw na świecie z największą śmiertelnością.