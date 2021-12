Tusk: istotą projektów rządu nie jest Polski Ład, tylko PiS-owski bałagan

Istotą projektów rządu PiS nie jest żaden Polski Ład - ani on polski, ani ład - tylko tak naprawdę jest to PiS-owski bałagan; samorządy zostaną w wielu przypadkach doprowadzone na skraj bankructwa poprzez rządowe propozycje - powiedział we wtorek lider PO Donald Tusk.

Tusk na konferencji prasowej odniósł się rządowego programu Polski Ład. Zaznaczył, że nie chce wracać do alternatywnej nazwy tej inicjatywy, ale - jak mówił - afera podsłuchowa uzasadnia użycie "tej złośliwej definicji, że nie jest to Polski Ład, tylko ruski ład".

"Ale tak naprawdę istotą projektów rządu PiS nie jest żaden Polski Ład, ani on polski, ani ład, tylko tak naprawdę PiS-owski bałagan" - ocenił Tusk.

Apelował do rządu i PiS, by zwrócić się o opinię do wszystkich, których "projekt PiS-owskiego bałaganu dotknie najbardziej", czyli - jak mówił Tusk - do wszystkich polskich przedsiębiorców, do mieszkańców polskich miast i wsi, do samorządów.

Tusk powiedział, że samorządy zostaną w wielu przypadkach doprowadzone na skraj bankructwa poprzez rządowe propozycje. Dodał też, że od stycznia będziemy mieli do czynienia z "radykalną podwyżką" składki zdrowotnej, co najbardziej odczują mali przedsiębiorcy.

Polski Ład to program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to: 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki mówił, że Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu to wielki strumień pieniędzy skierowany do samorządów, który uruchomi falę modernizacji. Przekazał, że w ramach pierwszej transzy rozdysponowano wśród samorządów ponad 23 mld zł, a w przyszłym roku nastąpi rozpatrzenie wniosku w drugim naborze.