Tusk: jedyną siłą blokującą europejskie pieniądze jest PiS

Dziś jedyną siłą, która blokuje pieniądze europejskie, które Polsce się należą, są PiS, minister Zbigniew Ziobro, premier Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński; to oni, mimo publicznych deklaracji, nadal nie chcą wywiązać się ze swoich zobowiązań - podkreślił szef PO Donald Tusk.

Szef PO w piątek został zapytany w Wirtualnej Polsce o środową wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego dla dziennikarzy w Sejmie. Premier odniósł się wówczas do listu pięciu frakcji w PE do Komisji Europejskiej ws. polskiego KPO.

Pięć frakcji w Parlamencie Europejskim zażądało w liście do Komisji Europejskiej, by powstrzymała się od zatwierdzenia polskiego KPO, dopóki nie zostaną spełnione wszystkie warunki rozporządzenia ws. Funduszu Odbudowy. List, którego autorami są liderzy grup Europejskiej Partii Ludowej, Socjalistów i Demokratów, Odnowić Europę, Zielonych i Lewicy, opublikowała na swoim profilu EPL.

"Kto jest przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej? Donald Tusk. Ten sam pan Donald Tusk, który jest przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. PO również domagała się tego, aby odrzucić Polski KPO. Później pan Donald Tusk wnioskował o to, żeby ten plan przyznać. Ale jestem co nieco zakłopotany, który pan Donald Tusk jest prawdziwy? Czy ten z Twittera, który domaga się przyznania KPO, czy ten przewodniczący PO, która odrzuca w polskim parlamencie KPO, czy wreszcie który jest przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej, która wczoraj w sposób jednoznaczny i bardzo czytelny zażądała, by KPO nie został przyjęty" - oświadczył Mateusz Morawiecki.

Tusk pytany o te słowa oświadczył: "W każdym pytaniu zawarte jest kłamstwo. Każde pytanie zawiera nieprawdziwą tezę. Nie jestem zaskoczony, ponieważ ku mojemu rozżaleniu premier Morawiecki posługuje się bez żadnych oporów nieprawdą, a też bardzo często kłamstwem".

"Jeśli chodzi o pieniądze dla Polski warunek jest bardzo prosty, który został wyartykułowany i potwierdzony przez Morawieckiego i Kaczyńskiego" - zaznaczył lider Platformy. Jak dodał, to jest "wycofanie się z tych fatalnych pomysłów ministra Ziobry jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, sędziów, tzw. Izbę Dyscyplinarną SN".

"Dzisiaj jedyną siłą, która blokuje pieniądze europejskie, które Polsce i Polakom się należą są PiS, minister Ziobro, premier Morawiecki, prezes Kaczyński. To oni, mimo publicznych deklaracji, włącznie z tą deklaracją w Parlamencie Europejskim, nadal nie chcą z tych swoich zobowiązań się wywiązać" - podkreślił szef PO.

Na pytanie, czy na podstawie swoich europejskich kontaktów wierzy, że te pieniądze jeszcze w tym roku popłyną odparł: "Ciągle jest na to szansa i wszystko jest w rękach PiS. To jest też mój gorący apel: nie zdejmujmy odpowiedzialności z rządzących, ktokolwiek rządzi".