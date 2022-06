Tusk: jeśli Kaczyński, Duda, Morawiecki zdecydują się na poważne kroki naprawcze, to poprzemy takie rozwiązania

Jeśli prezes PiS Jarosław Kaczyński, prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki zdecydują się na poważne kroki naprawcze, to oczywiście będziemy za takimi rozwiązaniami - zapewnił w piątek lider PO Donald Tusk. Zaznaczył, że "one muszą mieć rzeczywiście charakter naprawczy".

Przewodniczący PO pytany w piątek w programie "Jeden na Jeden" na TVN24 o to, czy pomogą PiS w głosowaniu nad zobowiązaniami - tzw. kamieniami milowymi - Polski w zakresie niezawisłości sądownictwa, jeżeli Zbigniew Ziobro nie będzie chciał popierać tych zmian, odpowiedział: "Na konstruktywną postawę opozycji wtedy, kiedy jest rzeczywiście szansa na - odblokowanie pieniędzy i naprawienie przynajmniej części szkód, które narobił PiS w wymiarze sprawiedliwości, zawsze można liczyć".

"To było też oczywiste od samego początku, że jeśli Kaczyński, prezydent Duda, Morawiecki zdecydują się na poważne kroki naprawcze, to myśmy o tym publicznie mówili, ja to deklarowałem wielokrotnie publicznie, to oczywiście będziemy za takimi rozwiązaniami. Tylko one muszą mieć rzeczywiście charakter naprawczy. Są mistrzami w takiej +picerce+ politycznej i tego nie będziemy autoryzować" - podkreślił Tusk.

Na pytanie, czy poparcie przez senatorów PiS w Senacie całości nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym wraz z poprawkami, daje mu nadzieję, czy była to raczej "ustawa" przed wizytą przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen w Polsce, odpowiedział: "Ostatnie lata na pewno nie pozwalają nikomu rozsądnemu zaufać PiS-owi czy Kaczyńskiemu, szczególnie w tej sprawie. Ale nie zgadujmy, bo za chwilę będzie wszystko jasne. Osobiście nie wierzę w ich dobrą wolę".

W środę Komisja Europejska zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy, co jest konieczne dla uruchomienia pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy. W czwartek w Warszawie gościła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen, która spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim, a później z prezydentem Andrzejem Dudą. Późnym popołudniem wszyscy troje spotkali się z mediami w Warszawie. Według premiera, zgodnie z KPO, unijne środki zostaną w dużym stopniu przeznaczone na transformację klimatyczną i energetyczną. Szefowa KE zastrzegła, że wypłata pieniędzy z Funduszu Odbudowy nastąpi dopiero po wypełnieniu przez Polskę tzw. kamieni milowych dotyczących oczekiwanych zmian w sądownictwie (chodzi m.in. o likwidację Izby Dyscyplinarnej SN).