Tusk: jeśli najwyższe władze TK konsultują wyrok z władzą wykonawczą - to cios w istotę państwa demokratycznego

Jeśli najwyższe władze Trybunału Konstytucyjnego konsultują z władzą wykonawczą, jak ma wyglądać wyrok, to jest cios w samą istotę państwa demokratycznego i praworządnego; tak naprawdę definitywny, ostateczny koniec praworządności w Polsce - powiedział w czwartek w Kołobrzegu szef PO Donald Tusk.

W poniedziałek część mediów informowała o opublikowanych w sieci zrzutach ekranu, mających pokazywać korespondencję mailową szefa KPRM Michała Dworczyka ze stycznia 2019 r., w której miał on relacjonować premierowi Mateuszowi Morawieckiemu rozmowę z prezes TK Julią Przyłębską, dotyczącą trzech spraw oczekujących w TK na rozstrzygnięcie. Przyłębska oświadczyła we wtorek, że "nigdy z nikim nie omawiała żadnych wyroków Trybunału, żadnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego".

Pytany o sprawę podczas konferencji w Kołobrzegu Tusk stwierdził, że w czwartek czytał "opinie ekspertów i politologów, że tak naprawdę to jest taki ewidentny przypadek, który nadaje się na Trybunał Stanu". "Ten obraz bardzo zepsutego, zdemoralizowanego państwa PiS, które się z tych maili ujawnia od wielu miesięcy, osiągnął w jakimś sensie apogeum. I to nie jest pierwszy raz" - powiedział Tusk.

Dodał, że oznacza to, iż "wszystko, co PiS kłamliwie zarzucał poprzednikom, PiS robi na serio". "Między innymi to, że konsultuje się, i to najwyższe władze sądowe, i Trybunał, konsultuje z władzą wykonawczą, jak ma wyglądać wyrok - a nikt nie zaprzecza słowom zawartym w tym mailu - to jest coś, co dyskwalifikuje i Julię Przyłębską, i jej mocodawców, i patronów z PiS i rządu" - powiedział Tusk.

Stwierdził, że "warto wreszcie te rzeczy nazwać po imieniu i to powinni robić wszyscy, nie tylko opozycja, że w ten sposób państwo nie może funkcjonować, że to jest naprawdę cios w samą istotę państwa demokratycznego i praworządnego". "Jeśli najwyższe władze sądownicze i trybunalskie konsultują i pytają ministrów rządu, jak ma wyglądać wyrok, ich praca, to jest tak naprawdę definitywny, ostateczny koniec praworządności w Polsce" - powiedział lider Platformy.

Premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do informacji o mailu Dworczyka w sprawie rozmowy z prezes TK, mówił w środę, że "różne redakcje wpadają w siła Władimira Putina". "Służby białoruskie i rosyjskie stoją za tymi prowokacjami, za włamaniami na liczne skrzynki polityków, także skrzynki polityków opozycji" - dodał.

W czerwcu ub.r. Dworczyk oświadczył, że w związku z doniesieniami dotyczącymi włamania na jego skrzynkę email i skrzynkę jego żony, a także na ich konta w mediach społecznościowych, poinformowane zostały stosowne służby państwowe. Stwierdził jednocześnie, że "w skrzynce mailowej będącej przedmiotem ataku hakerskiego nie znajdowały się żadne informacje, które miały charakter niejawny, zastrzeżony, tajny lub ściśle tajny".

Przedstawiciele rządu wielokrotnie byli pytani o prawdziwość maili, które miały zostać wykradzione ze skrzynki pocztowej szefa KPRM. Pod koniec września ub. roku rzecznik rządu Piotr Müller mówił na konferencji prasowej, że zgodnie z zaleceniami ekspertów "konsekwentnie" nie będzie komentować informacji, które pojawiają się na kanałach wykorzystywanych przez grupę hakerską; wskazywał, że są one przedmiotem walki dezinformacyjnej.