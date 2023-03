Tusk: jeśli PiS zablokuje projekt o rencie socjalnej, to będzie to pierwsza ustawa głosowana w nowym Sejmie

Jeśli marszałek Sejmu i PiS zablokują obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej, przygotowany przez środowisko osób z niepełnosprawnościami, to będzie to pierwsza ustawa głosowana w nowym Sejmie - powiedział w piątek, w Chorzowie szef PO Donald Tusk.

Osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie przebywali w Sejmie od 6 marca, prowadząc protest. W czwartek posłanka KO Iwona Hartwich poinformowała, że z powodów zdrowotnych protestujący opuszczają gmach Sejmu. Protestujący domagali się podwyższenia renty socjalnej do wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, które wynosi 3490 zł brutto. Renta socjalna jest corocznie waloryzowana i od 1 marca 2023 r. wzrosła do 1588,44 zł brutto. Protestujący zaprezentowali obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej, realizujący ich postulat.

Tusk podczas spotkania z mieszkańcami w Chorzowie - odnosząc się do sytuacji i postulatów osób z niepełnosprawnościami - powiedział, że to wszystko głęboko przeżywa. Mówił, że Iwonę Hartwich oraz grupę najaktywniejszych przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnościami poznał, kiedy był premier, a oni strajkowali w Sejmie.

"Wiele godzin siedzieliśmy i rozmawialiśmy, to były dla mnie jedne z najtrudniejszych rozmów w życiu. Ale dzięki temu też zrozumiałem, na czym polega istota problemu, to znaczy praca, ten gigantyczny wysiłek, jeśli przez całe życie opiekujesz się (osobą z niepełnosprawnością) i nie masz pieniędzy, masz problem z emeryturą" - mówił Tusk.

Tusk mówił o postulatach dużo wyższej renty socjalnej oraz o możliwości dorabiania przez opiekuna bez straty świadczenia z tytułu opieki nad osobami z niepełnosprawnościami.

"To wszystko jest w tych projektach przygotowanych przez niepełnosprawnych z naszą pomocą (...). Ja mogę tylko obiecać - ta ustawa jest, jeśli ją pani (marszałek Sejmu Elżbieta) Witek i PiS zablokują, to będzie to pierwsza ustawa, która będzie w pierwszym nowym Sejmie do głosowania. Bez tego bym w ogóle nie próbował podchodzić do wyborów" - powiedział Tusk.

W połowie marca kierownictwo MRiPS zapowiedziało wprowadzenie nowego świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnością. Pierwszy, najwyższy poziom świadczenia wspierającego równy dwukrotności renty socjalnej zostanie uruchomiony od 2024 roku, drugi poziom - równy rencie socjalnej od 2025, zaś trzeci, wynoszący 50 proc. renty socjalnej od 2026 r. Resort podał też m.in., że opiekunowie będą mogli dorabiać do świadczenia pielęgnacyjnego.

Propozycja jest efektem rozmów kierownictwa resortu z inną grupą protestujących, która jest skupiona w ruchu OzN (Osoby z Niepełnosprawnością).

Poprzedni protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych w Sejmie trwał wiosną 2018 r. Zgłaszali oni wtedy dwa postulaty - zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku "na życie", zwanego też "rehabilitacyjnym" dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 zł miesięcznie. Protestujący przekonywali, że zrealizowano wtedy jeden ich postulat - podniesienie renty socjalnej. Po proteście ich uczestnicy, m.in. Iwona Hartwich, otrzymali zakaz wstępu do Sejmu. Hartwich w 2019 r. kandydowała jednak do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej i została wybrana.