Tusk: jesteśmy tutaj po to, by władza nie pogardzała ludźmi słabszymi

Jesteśmy tutaj po to, żeby władza nigdy więcej nie pogardzała ludźmi słabszymi - mówił na sobotniej konwencji lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

W sobotę Tusk wziął udział w konwencji PO w Radomiu. Podczas wystąpienia podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się m.in. w Komitet Obrony Demokracji, wychodzili na ulice. "Dzięki wam przetrwała wiara w to, że warto zakładać własne komitety i pogonić arogancką władzę, organizując się i organizując wszystkich ludzi dobrej woli" - wskazał.

"My jesteśmy też tutaj po to, żeby władza nie pogardzała nigdy więcej, nie pogardzała ludźmi słabszymi" - stwierdził.

Przekonywał, że prezes PiS Jarosław Kaczyński to "przedstawiciel władzy, który szydzi, upokarza, pogardza ludźmi, w tym często dziećmi, potrzebującymi szczególnej czułości". Wskazywał na "rechot Kaczyńskiego, to szyderstwo Kaczyńskiego i ludzi władzy nad niepełnosprawnymi". "Pamiętacie tę konferencję prasową na ulicy, ponieważ nie wpuszczono niepełnosprawnych do Sejmu? PiS im powiedział: "won" Sejm jest dla nas, a wy się możecie organizować na ulicy" - zwrócił się do uczestników konwencji.

Jak mówił lider PO, "przyjdzie taki moment, że na ulicy też się wszyscy zorganizujemy, jeśli ta władza nie zniknie".

Odnosząc się do praw najsłabszych, "tych, którzy potrzebują pomocy, a przynajmniej zrozumienia i szacunku" powiedział: "jest zero tolerancji i zero litości dla tych, którzy szukają tu jakichś zgniłych kompromisów". Zapowiedział, że programem PO będzie m.in. "zerwanie z hipokryzją, z tym zakłamaniem, np. z tą komisją, która bada sprawy pedofilii".

"Jak tylko przejmiemy władzę, jak tylko wygramy wybory (...) nie będzie tak, że czy to jest polityk, marszałek Sejmu, biskup, minister, wysoki urzędnik, nie będzie tak, że w prawach krzywdy dzieci, pedofilii, przemocy wobec dzieci, że będą jakieś święte nietykalne krowy".

"Oni już nie będą świętymi, nietykalnymi krowami. Święte i nietykalne są tylko dzieci w Polsce" - zaznaczył.

autor: Magdalena Jarco, Marta Rawicz, Piotr Śmiłowicz

