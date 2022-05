Tusk: jesteśmy w stanie wygrać z PiS, czegokolwiek nie zrobiliby z ordynacją wyborczą

Czegokolwiek nie zrobią z ordynacją wyborczą, jeśli wybory będą elementarnie uczciwe, nie sfałszowane, to jesteśmy w stanie pokonać PiS - zapewnił w środę lider PO Donald Tusk. Powtórzył zarazem, że warunkiem zwycięstwa opozycji jest jej zjednoczenie.

Lider Platformy Obywatelskiej przebywa w środę w woj. lubuskim, gdzie rano w miejscowości Lipie Góry zjazd śniadanie z miejscowymi rolnikami. Na konferencji prasowej po spotkaniu Tusk został zapytany o pojawiające się o kilku dni w mediach spekulacje, że Prawo i Sprawiedliwość mogłoby jeszcze przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi zmienić ordynację wyborczą do Sejmu i Senatu. W przypadku izby niższej chodzi o zwiększenie liczby okręgów - z 41 do 100, a wyższej - likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych i stworzenie okręgów, gdzie wyłaniano by 2-3 senatorów.

"Tak bezwstydnie nie zachowują się politycy nigdzie w Europie. Nawet (premier Węgier) Viktor Orban lubi trochę poudawać przynajmniej, że nie manipuluje w konstytucji, czy w ordynacji wyborczej, tylko po to, żeby ograć, przy +zielonym stoliku+ opozycję. Jest oczywiste - oni to mówią wprost, że będą chcieli zmienić ordynację wyborczą po to, żeby zwiększyć szanse partii rządzącej" - skomentował Tusk.

Podkreślił jednocześnie, że czegokolwiek PiS nie zrobiłby z ordynacją wyborczą, a wybory będą "elementarnie uczciwe, nie sfałszowane", to opozycja jest w stanie pokonać formację rządzącą. "Jest jeden bardzo prosty warunek, żeby wygrać i zmienić sytuację w Polsce na lepsze, żeby pokonać PiS, niezależnie od tego ile jeszcze machlojek i kombinacji oni wymyślą przy ordynacji wyborczej - tym warunkiem jest jednoczenie wysiłków opozycji i poważna rozmowa o tym, jak razem pójść do wyborów. Wtedy nie będą straszne żadne zmiany w ordynacji ani manipulacje Kaczyńskiego" - podkreślił lider Platformy.

"Ja się nie boję tego - niech wyłożą karty na stół. Cokolwiek wymyślą, my i tak damy radę, pod warunkiem, że nie wygrają egoizmy po stronie opozycyjnej" - powtórzył Tusk i zadeklarował, że jest natychmiast gotów do "rozsądnego jednoczenia wysiłków" opozycji.

Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel pytany w poniedziałek przez portal gazeta.pl o pogłoski dotyczące zmian w ordynacji do Sejmu i Senatu, przyznał, że "trwają różne analizy na bieżąco, nie w ostatnim czasie, różnych rozwiązań, które sprawią, że zapisy samego Kodeksu wyborczego, być może, byłyby bardziej przystające do dzisiejszych realiów". Zaznaczył zarazem, by nie brać jego słów jako zapowiedź czegokolwiek.

Wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) przyznał z kolei w środę w radiu Zet, iż przekonuje Pawła Kukiza, który jest zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych, do zmiany ordynacji senackiej. Według niego, JOW-y w Senacie prowadzą do "systemu dwupartyjnego".

Rzecznik rządu Piotr Müller ocenił natomiast w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, iż zmiana ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu jest mało prawdopodobna w tej kadencji Sejmu.