Tusk: jesteśmy zdeterminowani, ja jestem zdeterminowany, żeby wygrać te wybory

Jesteśmy zdeterminowani, ja jestem zdeterminowany, żeby wygrać te wybory, nie dla satysfakcji, że pokonaliśmy przeciwnika, nie dla odwetu, ale dla milionów Polek i Polaków – mówił w sobotę lider PO Donald Tusk.

Donald Tusk gościł w sobotę na konwencji partii Inicjatywa Polska.

W swoim wystąpieniu lider PO zaznaczył, że w jego ocenie głównym celem PiS-u jest dzisiaj podzielić Polskę i Polaków, zastraszyć ich. Mówił też o "brutalnym" ataku na jego osobę i jego rodzinę.

"Koalicja Obywatelska nie da się podzielić, Koalicja Polska nie da się zastraszyć. Opozycja w Polsce nie da się stłamsić. Tak ja Polacy nie dadzą się podzielić, nie dadzą się zastraszyć. Będziemy szli do zwycięstwa właśnie dla nich" - podkreślił lider PO.

"Jesteśmy zdeterminowani, ja jestem zdeterminowany, żeby wygrać te wybory (…) nie dla satysfakcji, że pokonaliśmy przeciwnika, nie dla odwetu, ale dla milionów Polek i Polaków, którzy czekają na Polskę, gdzie znowu miłość będzie silniejsza od nienawiści, a szacunek i respekt będzie silniejszy od pogardy" - mówił Tusk.

Przekonywał, że opozycja jest głosem Polaków, którzy stracili pracę przez polityczne awanse, którzy nie mogą się normalnie cieszyć "swoim szczęściem, że udało im się mieć dzieci dzięki procedurze in vitro", którzy "boją się o miejsca pracy, dla których drożyzna to nie jest abstrakcja". To dla nich jest "zdeterminowany, żeby wygrać te wybory".