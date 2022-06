Tusk: jeżeli członkowie rządu zaakceptowali KPO nie znając jego treści, to jestem bardzo zaniepokojony

Jeśli to prawda, że członkowie polskiego rządu zaakceptowali Krajowy Plan Odbudowy, w tym tak zwane kamienie milowe, nie znając treści tego planu, to ja zaczynam być bardzo zaniepokojony - powiedział lider PO Donald Tusk, pytany o stanowisko Solidarnej Polski ws. KPO.

Zarząd koalicyjne Solidarnej Polski w przyjętej uchwale dotyczącej KPO oraz kamieni milowych stwierdził, że ostateczna treść znajdujących się tam żądań Unii Europejskiej nie była przedmiotem konsultacji rządowych ani politycznych z Solidarną Polską. W uchwale zwrócono m.in. uwagę na kwestię opodatkowania używania aut spalinowych.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej były premier był pytany o ten spór dotyczący treści polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

"Jeśli jest prawdą, że członkowie polskiego rządu zaakceptowali Krajowy Plan Odbudowy, w tym tak zwane kamienie milowe, nie znając treści tego planu, jeżeli rzeczywiście jest tak, że premier nie ustala tak fundamentalnego dokumentu, to ja zaczynam być bardzo zaniepokojony" - odparł Tusk.

Według niego, KPO praktycznie nie był konsultowany z opozycją, organizacjami społecznymi, ani samorządem terytorialnym. "Ale teraz, kiedy dowiadujemy się, że członkowie rządu czują się oszukani - choć nie będę płakał nad losem pana Ziobry - ale jeśli ten rząd nie jest nawet w stanie w Radzie Ministrów ustalić, co tak naprawdę jest w tym planie, to ja się zaczynam bać o bardzo konkretne kwestie" - dodał.

Tusk pytany był również o słowa premiera Mateusza Morawieckiego, że spór z UE miał być po części spowodowany "podpuchą" opozycji. "Ten konflikt i ten spór cały czas trwa. My mamy swoje zdanie co do koniecznych reform do przeprowadzenia w Polsce. Unia Europejska niestety - muszę powiedzieć - jest w dużym stopniu z nieświadomości, a za podpuchą ze strony opozycji dała się nabrać na tak zwany spór o praworządność" - powiedział premier w niedzielę w podcaście "Przygody Przedsiębiorców".

"To, że premier często mija się z prawdą, a nazywając rzecz po imieniu po prostu kłamie, to tutaj w Polsce wiemy. Wielu ludzi się niestety do tego przyzwyczaiło, ale to, że kłamie także w wymiarze międzynarodowym - przecież w Unii Europejskiej partnerzy też to widzą, bo wielokrotnie słyszeli, jak premier Morawiecki obiecywał Polakom i europejskim partnerom, że wycofa się ze złych decyzji dotyczący polskiego wymiaru sprawiedliwości" - mówił Tusk

"Nie bardzo wiem, co ma tutaj do rzeczy opozycja. To kolejny wariant +winy Tuska+ i próba zrzucenia z siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności" - ocenił były premier. Jego zdaniem, premier Morawiecki "kompletnie wyzbył się jakiekolwiek odpowiedzialności za swoje decyzje czy za ich brak". "Mamy w Polsce premiera, który zgodnie z Konstytucją ma wszystkie narzędzia do sprawowania władzy, a jednocześnie wyparł się jakiejkolwiek odpowiedzialności za swoje decyzje i za to co się w Polsce dzieje - i to jest dramatycznie złe" - mówił Tusk.

Lider PO ocenił również, że między Ziobrą a Morawieckim toczy się klasyczny spór o wpływy. "Oni się bez przerwy o coś potrafią posprzeczać, a potem w nocy coś ustalą, robią szybkie głosowanie, i okazuje się, że Ziobro dostaje jakieś pieniądze, jakieś stanowisko stanowiska dostaje ktoś od Kukiza, Mejza... każdy z tych konfliktów na końcu zamienia się w polityczną korupcją i każdy coś tam ugrywa dla siebie" - dodał.