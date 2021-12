Tusk krytykuje podwyżkę cen gazu i pyta polityków PiS: Czy wyście powariowali?

Czy wyście powariowali? - pyta w czwartkowym spocie polityków PiS lider PO Donald Tusk, nawiązując do szykowanych na przyszły rok podwyżek cen gazu. Zwracając się do Polaków, ironizuje: "Nigdy nie myślałem, że będę wam na Nowy Rok życzył ciepłej wody w kranie i w kaloryferach, ale takie mamy czasy".

Szef Platformy Obywatelskiej zamieścił w czwartek na Twitterze i Facebooku krótkie nagranie z okazji zbliżającego się Nowego Roku, w którym - jak przyznaje - chciałby życzyć Polakom "świetnej zabawy sylwestrowej, +Sylwestra marzeń+, szczęśliwego Nowego Roku+", ale - jak dodaje - "to nie są niestety normalne czasy".

"Właśnie dzisiaj dotarły do nas informacje ze wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jak naprawdę będą wyglądały rachunki gazowe u tysięcy polskich rodzin. I tak wszyscy cierpimy w Polsce, bo jest ta podwyżka gazowa ponad 50 procent dla każdego gospodarstwa, ale okazało się, że oni przygotowali taką koszmarną ustawę, tak mając kompletnie gdzieś zwykłe polskie rodziny, że w tysiącach polskich domów te podwyżki to będą podwyżki o kilkaset procent" - mówi szef PO.

Według niego takich informacji jest "lawina". "Z Radomia: ulica Marii Gajl 33 i tam mieszka samotna matka z dwójką dzieci w tym lokalu, 25 metrów kwadratowych. W styczniu ma zapłacić 350 zł, a płaciła 88 zł - to jest 400 procent podwyżki. Mamy adres samotnej pani emerytki, która mieszka w Wawrze, na ulicy Włókienniczej. Lokal na 54 metry kwadratowe. Płaciła w grudniu i tak dużo - 195 zł. A wiecie, ile w styczniu ma zapłacić? 1609 złotych. To jest podwyżka o 825 procent" - wylicza były premier.

"Para emerytów, Warszawa, ul. Dymna 25 - płacili 231 zł za gaz do tej pory, od stycznia zapłacą 1500 zł. To jest podwyżka o 650 procent" - wskazuje Tusk i pyta polityków PiS: "Czy wyście powariowali?". "Przecież ludzie nie przeżyją takich podwyżek" - dodaje.

Przypomina zarazem, zwracając się do premiera Mateusza Morawieckiego, że Platforma Obywatelska ma projekt "ustawy gazowej", która może - jego zdaniem - "zmienić te tak niebezpieczne dla ludzi idiotyzmy gazowe". "Dostaniecie to na początku nowego roku, ale już dzisiaj musi pan zapewnić publicznie wszystkich Polaków, wszystkie polskie rodziny, że te podwyżki nie wejdą w życie, że nie będą tego płacili. Tu nie ma ani dnia czasu" - przekonuje szef PO.

Zwracając się ponownie do Polaków, podkreśla, iż chciałby im życzyć "wszystkiego najlepszego". "Przetrwaliście jako wspólnota i za to wam dziękuję. Nigdy nie myślałem, że będę wam na Nowy Rok życzył +ciepłej wody w kranie i ciepłej wody w kaloryferach+, no ale takie mamy czasy. Wszystkiego dobrego" - kończy Tusk.

Na drastyczną podwyżkę cen gazu zwróciła też uwagę w ostatnich dniach wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Zapowiedziała, że miasto zwróci się do Urzędu Regulacji Energetyki ze skargą na działania sprzedawców gazu.

Urząd Regulacji Energetyki podał 17 grudnia br., w wyniku zatwierdzonego przez prezesa URE wzrostu stawek taryfy na gaz największego sprzedawcy PGNiG OD, miesięczne rachunki gospodarstw domowych używających gazu do przygotowania posiłków wzrosną o ok. 9 zł netto miesięcznie. Urząd podał też, że od 1 stycznia 2022 r. łączny średni wzrost rachunku za prąd przeciętnego gospodarstwa domowego wyniesie ok. 24 proc., co oznacza wzrost o ok. 21 zł netto miesięcznie.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek, 28 grudnia 2021 r. ustawę o dodatku osłonowym, która ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części rosnących cen m.in. energii. Dodatek będzie wypłacany dwa razy do roku. Wypłata pierwszej raty ma nastąpić do 31 marca 2022 r., a drugiej - do 2 grudnia 2022 r. Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody - określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych - nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób).