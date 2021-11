Tusk: liczę, że liderzy opozycji dojrzeją do zjednoczenia

Jestem gotowy do jednoczenia opozycji, ale na razie nie spotyka się to z pozytywnym odzewem innych liderów partyjnych - powiedział na środowej konferencji prasowej przewodniczący PO Donald Tusk.

Na środowej konferencji prasowej lider PO Donald Tusk był pytany o sondaż Ibrisu dla Polsatu, z którego - według słów dziennikarza - wynika, że gdyby powstała jedna lista opozycji, mogłaby liczyć na 49 proc. poparcia, przy 32 proc. dla PiS. Padło pytanie, czy zdaniem Tuska realna jest jedna lista opozycji.

"To, że najlepszym wariantem byłoby zjednoczenie opozycji, po to (...) żeby nie przegrać tych wyborów ze względu na partykularne, partyjne interesy, mówię od wielu miesięcy" - powiedział Tusk. "Nie spotyka się to na razie z pozytywnym odzewem" - dodał.

Przyznał, że liderzy innych partii mają oczywiście prawo do własnych autonomicznych decyzji. "Ja tutaj opinii nie zmienię i liczę na to, że prędzej czy później partnerzy po stronie opozycji dojdą do podobnego wniosku. Jeśli nie, będę bardzo zmartwiony" - zaznaczył.

Dodał, że liderzy innych partii opozycyjnych nie są na razie wrażliwi na jego argumenty o potrzebie jednoczenia. "Ale wydaje mi się, że presja faktów, presja liczb i oczekiwanie ludzi będzie coraz bardziej jednoznaczne" - mówił.

"Na nikogo nie naciskam, nikogo nie będę przymuszał do deklaracji, że jest gotowość do jednoczenia opozycji. Ale moja gotowość jest pełna, jestem do dyspozycji" - dodał lider PO.