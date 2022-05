Tusk: ludzie mają dość bezradności państwa, chcemy budować lepszą Polskę

Podróżując po Polsce wszędzie spotykam ludzi, którzy mają dosyć zła, kłamstwa, korupcji i buty, a z drugiej strony bezradności państwa; chcemy budować lepszą Polskę, nowoczesne państwo - powiedział w piątek w Warszawie lider PO Donald Tusk otwierając kongres programowy swojej partii.

Piątkowy kongres PO zorganizowany został pod hasłem "Pomocna Polska" to trzecie takie spotkanie programowe polityków Platformy od stycznia br.

"Dzisiaj będziemy mówili o pomocnej Polsce, wszędzie gdzie jestem w trakcie siedmiu miesięcy podróży, czy to jest mała wieś, miasto czy stolica, wszędzie spotykam ludzi, którzy są samodzielni, którzy mają dosyć zła, kłamstwa, korupcji, takiej buty, a z drugiej strony bezradności państwa" - mówił Tusk.

Dodał, że ci ludzie świetnie sobie radzą, kiedy mają przestrzeń i możliwość do działania oraz niezbędną w dzisiejszych czasach pomoc, najczęściej ze strony samorządu.

"Spotykam na swojej drodze przedsiębiorców, urzędników, samorządowców, rolników i oni wszyscy mają tę oczywistą dzisiaj potrzebę, chcą żyć w państwie, które nie decyduje za nich o ich życiu, ale które potrafi i chce pomóc w sytuacjach, kiedy taka pomoc jest niezbędna" - mówił Tusk.

Wspominał swoje spotkania z młodymi rolnikami i piekarzem w mniejszych miejscowościach, podkreślił, że to wyjątkowi ludzie. Ale jednocześnie wskazywał, że niektórzy młodzi ludzi planują wyjazd z Polski i mówią, że w obecnych warunkach "chyba nie dadzą rady". "Nie musimy wyjeżdżać, chcemy zostać i budować lepszą Polskę, nowoczesne państwo" - powiedział lider PO.

"Chcę słuchać przede wszystkim młodych ludzi, energicznych ludzi, którzy chcą zbudować Polskę jako państwo pomocne dla wszystkich, którzy chcą budować koalicję pokoleń, koalicję ludzi, którzy nie boją się wyzwań, ludzi nowoczesnych, prawdziwych, odpowiedzialnych patriotów" - powiedział Tusk.

Podkreślił, że jego powrót do krajowej polityki to nie jest powrót do przeszłości. "Nie ma powrotu do przeszłości, mój powrót to jest powrót do przyszłości, że użyję filmowego porównania" - powiedział Tusk.

Organizację siedmiu kongresów programowych Tusk zapowiedział w grudniu zeszłego roku. Spotkania te - jak informował wówczas były premier - mają dopracować i uaktualnić ofertę programową największej partii opozycyjnej, a także stanowić część przygotowań Platformy do wyborów parlamentarnych.

Pierwszy z cyklu kongresów programowych odbył się pod koniec stycznia pod hasłem "Odporna Polska". Mowa była wówczas o walce z pandemią COVID-19 i reformie służby zdrowia, cyberbezpieczeństwie oraz potrzebie zmian prawa podatkowego.

W marcu PO zorganizowała kongres programowy pod hasłem "Bezpieczna Polska" - poświęcony był przede wszystkim wojnie w Ukrainie i wynikających z niej zagrożeń dla naszego kraju. Piątkowy kongres pod hasłem "Pomocna Polska" jest trzeci z kolei.