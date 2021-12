Tusk: na czele obozu rządzącego mamy człowieka, który zrujnował gospodarkę

Na czele obozu rządzącego mamy człowieka, który zrujnował gospodarkę, czego efektem jest drożyzna; zrujnował pozycję międzynarodową Polski i de facto kieruje dziś obozem rozbitym - ocenił lider PO Donald Tusk, komentując wywiad prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dla Interii.

Podczas wtorkowej konferencji lider Platformy Obywatelskiej odniósł się do poniedziałkowego wywiadu Kaczyńskiego dla Interii.

"Właściwie prezes Kaczyński nie ukrywa swojej bezradności, swojej kapitulacji; jest politykiem kompletnie pogubionym" - ocenił Tusk.

Według niego Kaczyński "wprost mówi, że jego odpowiedzią na drożyznę w Polsce jest jego złorzeczenie w sklepie, kiedy widzi te wysokie ceny".

Kaczyński w rozmowie z Interią był pytany o nastroje społeczne związane z rosnącą inflacją. "Rozumiem, że ludzie złorzeczą. Sam to robię w sklepach, choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że moja sytuacja jest dalece inna i nawet nie próbuję porównywać siebie i swojej sytuacji materialnej do tych, którzy zarabiają średnio czy mało" - powiedział.

Tusk komentował też słowa Kaczyńskiego o tym, że "jest zwolennikiem tego, by w walce z pandemią pójść na całość, biorąc nawet ryzyka polityczne i osobiste", a "pójściem na całość byłby obowiązek szczepień". Prezes PiS dopytywany, czy pełne sprawdzanie paszportów covidowych lub testów, jak na Zachodzie, jest dziś na stole powiedział: "na stole było i jest wszystko, każdy wariant decyzji".

"Jeśli się spełni prognoza, że milion ludzi zachoruje w Polsce, to znaczy: naprawdę trzeba czekać na taką hekatombę, żeby prezes Kaczyński podjął jakiekolwiek działania?" - pytał lider PO.

Tusk przywołał również słowa prezesa PiS dotyczące byłego już wiceministra sportu Łukasza Mejzy. "Mejzę zaatakowano, bo chodziło o zniszczenie sejmowej większości i zmianę układu sił w parlamencie" - mówił szef PiS.

W ocenie Tuska "mamy dzisiaj na czele obozu rządzącego człowieka, który zrujnował gospodarkę, czego efektem jest drożyzna, zrujnował pozycję międzynarodową Polski, de facto stoi dzisiaj na czele obozu rozbitego".

"Ten konflikt z prezydentem (Andrzejem) Dudą i fakt, że większość zależy od niejakiego pana Mejza, że ciągle na panu Mejzie wisi władza Kaczyńskiego, pokazuje, do czego doprowadziły rządy prezesa Kaczyńskiego" - dodał.

"Do tego dochodzi ta deklarowana bezwstydnie bezradność wobec pandemii, upadek gospodarki, międzynarodowej i takiej elementarnej moralności w polityce, czego przykładem jest ta dramatyczna afera z podsłuchiwaniem opozycji. Ten wywiad jest, niestety, niezwykle dobitną i czytelną ilustracją tego, jak bardzo pogubiony, jak bardzo zdezorientowany i de facto zrezygnowany jest prezes Kaczyński" - stwierdził były premier.

"Polska z całą pewnością potrzebuje na ten przyszły rok, który będzie wyzwaniem dla nas wszystkich - wszystkich Polek i Polaków, silnej władzy, świadomej swoich celów, pełnej energii, gotowej do rządzenia, do rozwiązywania problemów. Niestety to, co dzisiaj widzimy, to raczej upadek tej władzy" - ocenił Tusk.