Tusk: największym źródłem siły strajkujących w 1980 r. było przekonanie, że władza nie ma prawa pogardzać prostym człowiekiem

Tak naprawdę największym źródłem siły wówczas strajkujących było przekonanie, że władza nie ma prawa pogardzać prostym człowiekiem. Wszyscy jesteśmy dokładnie w tej samej sytuacji - mówił w czwartek w Gdańsku szef PO Donald Tusk nawiązując do przypadającej 43. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych.

Podczas wiecu w Europejskim Centrum Solidarności Tusk podkreślił odnosząc się do przypadającej rocznicy, że "to miejsce, ten dzień zobowiązują nas do pamięci".

"Dokładnie w tym miejscu, to był rok 1979, ja już wówczas zaangażowałem się jako student w Studencki Komitet Solidarności, współpracowaliśmy wtedy z tymi wolnymi, nielegalnymi Związkami Zawodowymi. I była kolejna rocznica wydarzeń grudniowych. Pod bramą zgromadziło się kilka tysięcy ludzi, nagle pojawił się Lech Wałęsa, jeszcze wtedy nikt go nie znał, poza naprawdę nielicznymi. I on wtedy powiedział +słuchajcie, ja wam przyrzekam, tutaj za rok będzie stał wielki pomnik poległych stoczniowców. A jeśli nie, to będą nas tysiące i dziesiątki tysięcy, każdy przyjdzie z kamieniem i usypiemy taki kopiec, którego żadna siła już nie zmiecie z powierzchni ziemi+ (...) dokładnie rok później było nas 100 tys. ludzi i odsłanialiśmy pomnik poległych stoczniowców po zwycięskim strajku sierpniowym" - mówił.

W wystąpieniu nawiązał też do postulatów strajkujących z sierpnia 1980 r. "Czego wtedy chcieli stoczniowcy gdańscy, robotnicy, polska inteligencja, kiedy stanęli wydawałoby się do tej beznadziejnej walki z czerwonym reżimem. Wtedy powstały te postulaty, pod którymi de facto podpisała się cała Polska (...) +Przestrzegać zagwarantowaną w konstytucji wolność słowa, druku, publikacji. Podać w środkach masowego przekazu informacje o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego+. W imieniu wtedy tamtych walczących mówił Lech Wałęsa. Ja dzisiaj mówię w waszym imieniu i w imieniu milionów Polek i Polaków. Niech media rządowe wreszcie podadzą informację o takich spotkaniach. My mamy też prawo, tak jak wtedy stoczniowcy, do prawdy w mediach" - powiedział Tusk.

"Jest taki ósmy postulat: +Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen+. Ja od dłuższego czasu krzyczę, grożę, błagam - mówię dajcie choćby polskim nauczycielkom i nauczycielom, pół miliona ludzi, którzy pracują za półdarmo. Dajcie im choćby wyrównanie inflacji" - podkreślił.

"+Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza+. My dzisiaj dokładnie czujemy to samo co wówczas robotnicy, którzy przystąpili do strajku" - zaznaczył wskazując, że wielkością tamtego strajku było, że "ludzie potrafili zorganizować się przeciwko władzy w sprawach tych największych, najbardziej fundamentalnych i tych konkretnych, życiowych".

Przytaczał także inne postulaty ówczesnych strajkujących. "+Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz znieść przywileje aparatu partyjnego. Poprawić warunki służby zdrowia i zapewnić opiekę medyczną ludziom pracującym. Zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach. Wprowadzić urlop macierzyński płatny+. To są postulaty z sierpnia 1980 r. Ale za tymi konkretnymi postulatami stało też przekonanie, że trzeba wreszcie głośno powiedzieć, że my Polacy nie będziemy tolerowali kłamstwa i pogardy" - powiedział.

