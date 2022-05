Tusk: nawet dziś można zrobić pierwszy krok dla odblokowania KPO, wystarczy spełnić obietnicę i zlikwidować Izbę Dyscyplinarną SN

Nawet dziś można zrobić pierwszy krok w kierunku przywrócenia praworządności i odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy; wystarczy spełnić obietnicę daną Polakom i całej Europie i zlikwidować Izbę Dyscyplinarną SN - powiedział w czwartek lider PO Donald Tusk.

Na konferencji prasowej w Zielonej Górze szef PO został zapytany o możliwe odblokowanie środków z Funduszu Odbudowy, które wydatkowane mają być w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Tusk stwierdził, że wszyscy w Polsce są już zmęczeni niekończącym się serialem "nieporozumień, kłótni i przetargów" w obozie rządzącym, związanych ze europejskimi środkami i przestrzeganiem standardów praworządności w Polsce.

Były premier ocenił, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, wicepremier Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki zadali Polkom i Polakom "podwójny cios". Jak mówił, rządzący uderzyli w praworządność i niezależność sędziowską oraz przejęli kontrolę nad prokuraturą, w konsekwencji czego zostały zablokowane środki europejskie. "To przykry moment w naszej historii" - dodał.

"Nie mam słów. Jestem codziennie pytany, jak się ten serial skończy. Wiem dzisiaj jedno: od wielu, wielu miesięcy do Polski powinien płynąć szeroki strumień pieniędzy europejskich, de facto polskich, bo to są nasze, polskie pieniądze" - powiedział Tusk.

"Nie wiem, co jest gorsze: głupota, czy zła wola, czy to jest splot wszystkich tych okoliczności, ale ci, którzy dzisiaj rządzą Polską - w tej sprawie z panem Ziobro w roli głównej - zrobili wszystko, żeby odebrać nadzieję, również samorządom" - ocenił szef PO.

Zaapelował do rządzących, by zrobili pierwszy krok w stronę przywrócenia praworządności i odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. "Możecie zrobić to nawet dziś. Wystarczy spełnić obietnicę daną Polakom i całej Europie, tzn. zlikwidować Izbę Dyscyplinarną SN" - dodał. Zapewnił, że opozycja jest odpowiedzialna i chce pomóc w tej sprawie, a przynajmniej nie będzie przeszkadzać.

Komisja Europejska wciąż nie zaakceptowała złożonego już ponad rok temu przez rząd Krajowego Planu Odbudowy, czyli dokumentu opisującego sposób wydatkowania środków z tego funduszu. Rzeczniczka KE Veerle Nuyts przekazała 11 maja PAP, że polski KPO musi zawierać zobowiązania do: likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, reformy systemu dyscyplinarnego, przywrócenia do pracy sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem. Pracowaliśmy z Polską w sprawie wszystkich trzech punktów i jesteśmy zadowoleni z wyników rozmów. Teraz czekamy na potwierdzenie ze strony Polski - przekazała wówczas Nuyts.

W czwartek sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka ma kontynuować prace nad prezydenckim projektem dotyczącym likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To m.in. tego projektu dotyczyło wtorkowe spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Krajowy Plan Odbudowy został przez KE przyjęty. "Jestem dobrej myśli, w ciągu kilku najbliższych miesięcy te pieniądze popłyną z unijnego budżetu" - stwierdził.