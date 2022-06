Tusk: nie będę się czuł wyraźnie bezpieczniej, kiedy Błaszczak zostanie wicepremierem ds. bezpieczeństwa

Nie będę się czuł jakoś wyraźnie bezpieczniej, ale i nie sądzę, żeby za wicepremierostwa pana Kaczyńskiego poczucie bezpieczeństwa w Polsce wzrosło - w ten sposób lider PO Donald Tusk skomentował doniesienia o możliwej zmianie na stanowisku wicepremiera ds. bezpieczeństwa.

Radio Zet podało we wtorek, że jeszcze w tym miesiącu z rządu odejdzie wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński. Szef PiS ma skupić się na przygotowaniu partii do nadchodzących wyborów. Kaczyńskiego na dotychczasowej funkcji w rządzie zastąpić ma szef MON Mariusz Błaszczak.

Tusk został zapytany o te doniesienia na konferencji we Wrocławiu. "Nic mi do głowy nie przychodzi ani śmiesznego, ani strasznego, jeśli chodzi o pana ministra Błaszczaka, który ma zastąpić pana prezesa Kaczyńskiego jako wicepremiera od spraw bezpieczeństwa. No ja nie będę się czuł jakoś wyraźnie bezpieczniej, ale i nie sądzę, żeby za wicepremierostwa pana Kaczyńskiego poczucie bezpieczeństwa w Polsce wzrosło" - powiedział Tusk.

Jarosław Kaczyński pełni funkcję wicepremiera odpowiedzialnego za kwestie bezpieczeństwa od 6 października 2020 roku. Jego odejście z rządu było już kilkakrotnie zapowiadane.