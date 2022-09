Tusk: nie karać za oszczędność energii

Apeluję do rządu, aby PGNiG przestał nakładać kary na tych, którzy dzięki inwestycji w termomodernizację zużywają mniej gazu - powiedział lider PO Donald Tusk przed zakładem opieki zdrowotnej w Białobrzegach, na który PGNiG nałożyło karę 30 tys. zł za mniejsze zużycie gazu w związku z termomodernizacją budynku.

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział na konferencji prasowej przed Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach, że przybył do tego miasta "ze względu na bardzo przykrą sytuację, jaka spotyka zakład opieki zdrowotnej w Białobrzegach".

"Ta przykra sytuacja jest ilustracją tego, co dzieje się w całym kraju" - powiedział. "Otrzymujemy informacje od różnego tego typu placówek, także od szkół, o karach nakładanych przez PGNiG w związku z tym, że zdecydowano się na termomodernizację budynków i w związku z tym zużyto mniej gazu" - dodał.

Przypomniał, że premier wzywa do oszczędzania energii, do termomodernizacji, do ocieplania ścian. A jednocześnie "przychodzi informacja z PGNiG, że za to, iż spalono mniej gazu będzie kara". "W przypadku tego ZOZ będzie to 30 tys. złotych. Dla takiego ZOZ w Białobrzegach to są poważne pieniądze" - podkreślał Tusk.

Przypomniał, że termomodernizacja SPZOZ w Białobrzegach kosztowała 2,9 mln złotych. "Główną konsekwencją tego wysiłku jest to, że na koniec spotyka ten zakład opieki zdrowotnej kara" - mówił. "To jest kara nakładana na tych, którzy uwierzyli w sens oszczędzania energii" - dodał.

"Z tego miejsca apeluję, aby rząd i - pod wpływem rządu - PGNiG zawiesiło te decyzje, nawet jeśli one są zgodne z umowami czy aneksami do umów" - podkreślał.

Zwracał uwagę, że dzisiaj kwestie cen energii i gazu to "być albo nie być" dla takich instytucji, więc nakładanie na nie dodatkowych kar "jest rażąco niesprawiedliwe".

Burmistrz Białobrzegów Adam Bolek powiedział, że pismo z PGNiG przyszło dopiero po trzech latach od czasu obowiązywania umów z PGNiG (zawierających określone ilości gazu, które należy zużyć - PAP). Dodał, że 30 tys. zł to znacznie więcej niż koszt zużycia gazu po termomodernizacji w SPZOZ, przeprowadzonej dzięki pieniądzom unijnym.

"Dzisiaj okazuje się, że szkoda tej pracy. Zastanawiamy się, czy nie było lepiej otworzyć okna i rozkręcić gaz na cały regulator i mieć święty spokój" - powiedział burmistrz.