Tusk: nie po to jesteście tu tysiącami w Opolu, żebyśmy nie wygrali, zwyciężymy

Przecież nie po to jesteście tu tysiącami w Opolu, żebyśmy nie wygrali, więc ja nie mam żadnych wątpliwości, że z takimi ludźmi zwyciężymy - mówił na spotkaniuw poniedziałek lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. "Zwyciężymy" - skandowali uczestnicy wiecu.

Tusk przekonywał w poniedziałek podczas spotkania przedwyborczego, że nie chciał w Opolu mówić kolejny raz o granicy i wizach, ale kolejne nowe tropy pojawiają się w aferze wizowej.

"Firma, która podpisała umowę na ten handel wizami, ma zdaje się swoją siedzibę także w Mińsku u Łukaszenki. Słuchajcie, to już nie są żarty" - mówił do uczestników spotkania.

Dodał, że "dopiero dziś do niego dotarło, że od 2016 r. wiz dla obywateli krajów Azji i Afryki wydali blisko 600 tys., a równocześnie zbudowali płot i udają, że tak im zależy na ochronie polskiego terytorium".

"Gdzieś na końcu okazuje się, że robią na tym jakieś bardzo poważne, bardzo dwuznaczne interesy" - podkreślił.

"Jest jakiś biznes i chodzi tu o miliard, czy półtora miliarda dolarów na handlu polskimi wizami. I jednocześnie straszą migrantami i wmawiają wszystkim w koło, że to oni zabezpieczają Polskę przed niekontrolowaną, nadmierną migracją" - podał.

"Kłamstwo, złodziejstwo, cynizm każdego dnia wylewa się z tych ich mediów, z ich głów" - stwierdził.

"Przez ten słynny płot pana Błaszczaka i tak mamy rekordową liczbę przejść. Przejście przez płot reklamowane jest na portalach przemytniczych jako najbardziej komfortowe także dla nielegalnych migrantów. A równocześnie z Polski płyną obrazy okrutne i nie do przyjęcia, z punktu widzenia humanitarnego" - podkreślił lider PO.

"My mamy same problemy, jako Polska, z tym pisowskim rządem - nie chroni terytorium, nie chroni granicy, zrujnował naszą reputację, jest nieskuteczny, a jednocześnie ohydny w tych swoich zachowaniach takich antyludzkich" - powiedział.

"Nie chcemy być rządzeni przez ludzi, którzy przynoszą wstyd, zagrożenie a na końcu hańbę nam wszystkim - Polsce naszej ojczyźnie. To musi się skończyć" - przekonywał.

"Granica, to także nasi żołnierze (...) którzy blisko tej granicy niemalże głodują. Że musza chodzić do przysłowiowej Biedronki, żeby mieć co do ust włożyć. Muszą sami za własne pieniądze prać mundury" - powiedział. "A oni mają gęby pełne frazesów - rządzący, pisowcy - jak to oni dbają o armię" - dodał.

"Defiladę jest całkiem łatwo zorganizować. Znaleźć rakietę okazało się już prawie niemożliwe. Przelecieć helikopterem na piknik było możliwe, ale ominąć sieci wysokiego napięcia, okazało się niemożliwe" - podawał przykłady Tusk.

"Zrobić defiladę, żeby pan Duda mógł wygłosić kolejne długie przemówienie, a pan Błaszczak przebrać się w mundur jak harcerz i udawać żołnierza, to zrobili, ale dać elementarne poczucie godności - środki utrzymania żołnierzom, którzy służą naszej ojczyźnie każdego dnia, tam w tym bardzo krytycznym miejscu, tego już nie potrafią" - powiedział.

"Kiedy mówimy, że PiS i ich ministrowie z Kaczyńskim na czele, to jest zagrożenie wszystkich, dla Polski, dla naszych rodzin, to naprawdę wiemy, o czym mówimy" - stwierdził lider KO.

Według niego to zagrożenie jest wielowymiarowe - począwszy od bezpieczeństwa naszej ojczyzny, granic i terytorium.

"Oni są przecież jak pijane dzieci we mgle. Wiecie, z tą rakieta, co spadła, to oni przecież tak na prawdę nie chcieli znaleźć tej rakiety, przecież nawet nie wiedzieli, czy jest tam jakaś głowica, czy nie. Oni jej tak na prawdę nie szukali, żeby nikt się nie dowiedział przypadkiem, że ona spadła" - przekonywał uczestniczących w opolskim spotkaniu.

"Brak kompetencji, tchórzostwo z ich strony, takie cyniczne rozgrywanie własnych interesów powoduje, że oni są gotowi każdego dnia kłaść na szalę - poddać hazardowi - bezpieczeństwo ojczyzny i nas wszystkich" - dodał.

"Dlatego można się śmiać z ich groźnych min, przebieranek w te niby mundury, możemy uznać, że oni są jak postacie z komedii filmowej, ale mnie się wcale nie chce śmiać, bo jeśli oni jeszcze jakimś cudem mieliby kolejne cztery lata niszczyć to wszystko, co my przez dziesięciolecia budowaliśmy, to wtedy już na pewno nikomu do śmiechu nie będzie" - mówił.

"Ale przecież nie po to jesteście tu tysiącami w Opolu, żebyśmy nie wygrali, więc ja nie mam żadnych wątpliwości, że z takimi ludźmi zwyciężymy" - powiedział. "Zwyciężymy" - odpowiedzieli uczestnicy opolskiego spotkania.