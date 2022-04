Tusk: Nie widzę powodu, żeby prezydent Francji i premier Polski obrzucali się nawzajem inwektywami

Nie widzę powodu, żeby prezydent Francji i premier Polski obrzucali się nawzajem inwektywami - mówił w sobotę lider PO Donald Tusk. Dodał, że dziś rozstrzygają się losy Polski i Europy w związku z agresją Rosji na Ukrainę, a Władimir Putin w każdym państwie europejskim prowadzi wojnę w cichy sposób.

W wywiadzie dla dziennika "Le Parisien" prezydent Francji zarzucił premierowi Morawieckiemu, że "jest skrajnie prawicowym antysemitą, który wyklucza osoby LGBT", dodając, że Morawiecki chciał pomóc startującej w wyborach prezydenckich Marine Le Pen. Rzecznik rządu w rozmowie z dziennikarzami w piątek w Sejmie skomentował słowa Macrona. "Rozumiem, że w tych emocjach politycznych, które towarzyszą każdej kampanii wyborczej, zdarzają się słowa wypowiedziane za daleko. Natomiast w tej chwili mówienie o polskim premierze w kontekście antysemityzmu jest kłamstwem po prostu, mija się z faktami" - podkreślił.

Lider PO Donald Tusk pytany na konferencji prasowej w Bydgoszczy, czy nazywanie premiera Morawieckiego antysemitą nie jest nadużyciem, zaznaczył, że nie zna poglądów premiera Morawieckiego na kwestie żydowskie. "Premier Morawiecki ma zestaw poglądów - powiedziałbym - elastyczny i jestem w stanie sobie wyobrazić różne jego poglądy na różne sprawy w różnym czasie" - dodał.

"Natomiast ja nie widzę powodu, żeby dzisiaj prezydent Francji i premier Polski obrzucali się nawzajem inwektywami" - podkreślił. "Dla mnie podstawowym problemem nie jest to, kto w tej zupełnie niepotrzebnej pyskówce używa jakich zwrotów, dla mnie najważniejsze jest to, że dzisiaj rozstrzygają się losy Polski i Europy w związku agresją Rosji na Ukrainę" - wyjaśnił. Wskazał przy tym, że ten front przebiega nie tylko na Ukrainie, ale że prezydent Rosji Władimir Putin poprzez swoich sojuszników "prowadzi tę wojnę w cichy sposób, także w każdym państwie europejskim".

Tusk przypomniał, że trwa pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji, a w sondażach różnica między Marine Le Pen i Emmanuelem Macronem jest minimalna.

"Czy prezydent Emmanuel Macron mówi mądrzejsze, czy mniej mądre rzeczy, to jest drugorzędne" - ocenił Tusk. "Tu chodzi naprawdę o zupełnie fundamentalne bezpieczeństwo Polski i Europy" - wyjaśnił. "Gdyby teraz, kiedy Putin napadł na Ukrainę, prezydentem - w Stanach Zjednoczonych - tak jak chciał tego PiS i Morawiecki - był Donald Trump, i jeśli prezydentem Francji zostanie pani Le Pen, tak jak premierem na Węgrzech dalej będzie Viktor Orban, to to oznacza śmiertelne zagrożenie dla Polski i dla Europy" - ocenił Tusk.

"Mi się nawet nie chce komentować tego, co mówi Morawiecki o Macronie i co mówi Macron o Morawieckim. Ja bardzo chciałbym, żeby polscy politycy, żeby polski premier, nie narażał Polski i Europy na niezwykłe ryzyko, a takim ryzykiem byłoby, gdyby we Francji i w innych państwach europejskich zaczęli rządzić agenci Putina" - oświadczył. Jego zdaniem, każdy przyzwoity Polak powinien trzymać kciuki za Macrona, bo jeśli "jedna z "najbardziej gorliwych sympatyczek Putina w Europie zostanie prezydentem Francji", wówczas "obudzimy się dramatycznie gorszej sytuacji".

W poniedziałek Morawiecki zaapelował do przywódców europejskich o "jasne, zdecydowane sankcje" na Rosję. Nawiązując do masakry na cywilach w podkijowskiej Buczy powiedział: "Panie prezydencie Macron, ile razy negocjował pan z Putinem, co pan osiągnął? Czy powstrzymał pan którekolwiek z tych działań, które miały miejsce?".

Macron powiedział w środę w wywiadzie dla telewizji TF 1, że zarzuty premiera Morawieckiego dotyczące jego rozmów z Putinem na temat wojny na Ukrainie są "bezpodstawne" i "skandaliczne, ale nie zaskakują go", ponieważ Morawiecki ingeruje we francuską kampanię wyborczą, po tym jak "kilkakrotnie przyjął panią (Marine) Le Pen", którą "popiera".

W najbliższą niedzielę odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji, w których startuje w sumie 12 kandydatów. Największe szanse na przejście do drugiej tury mają ubiegający się o reelekcję Macron oraz liderka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen.