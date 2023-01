Tusk: nie zrobię niczego, co by mogło zniechęcić UE do odblokowania KPO

Nie zrobię niczego, co by mogło zniechęcić Unię Europejską do odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski - powiedział we wtorek lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Siedlec odniósł się do głosowania Koalicji Obywatelskiej ws. nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, której projekt złożył w Sejmie klub PiS, a który - według autorów - ma być kluczowym "kamieniem milowym" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. 13 stycznia, podczas głosowania w Sejmie nad tym projektem, KO razem z resztą opozycji (bez Polski 2050) wstrzymała się od głosu, co umożliwiło przyjęcie nowelizacji.

"To nic przyjemnego mieć świadomość, że głosuje się za projektem ustawy, który nie jest doskonały" - mówił.

"Wolę zagłosować za ustawą, która nie jest doskonała, ale która poprawia stan rzeczy i de facto jest kapitulacją (ministra sprawiedliwości, szefa Solidarnej Polski Zbigniewa) Ziobry i w jakimś sensie (prezesa PiS Jarosława) Kaczyńskiego. Wolę w ten sposób otworzyć możliwość, żeby te pieniądze wreszcie do Polski trafiły" - podkreślał lider PO.

"Nie zrobię niczego, co by mogło być zniechęcić Unię Europejską do odblokowania KPO, nawet jeśli nie miałbym zapłacić wysoką cenę jakichś złośliwych komentarzy czy ataków" - dodał.

Sejm 13 stycznia uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, której projekt złożył PiS, a której założenia były negocjowane podczas rozmów ministra ds. UE w Brukseli. Nowela trafiła teraz do prac w Senacie, który ma się nią zająć na posiedzeniu 31 stycznia.

Projekt od początku krytykował koalicjant PiS - Solidarna Polska.