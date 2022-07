Tusk: Nigdy nie wybaczymy PiS-owi plucia ludziom w twarz

Rolnicy muszą planować produkcję przy podwyżkach cen nawozów o 700 proc. w ciągu roku; policjanci zamiast bronić Polaków i łapać bandytów tygodniami stoją pod Sejmem i na Nowogrodzkiej, a nauczyciele otrzymują podwyżki 4 proc. Nie zapomnimy tego plucia ludziom w twarz - powiedział lider PO Donald Tusk.

W sobotę Tusk wziął udział w konwencji PO w Radomiu. Podczas wystąpienia zwrócił uwagę na sytuację różnych grup zawodowych pod rządami PiS, odnosząc się do swoich rozmów z przedstawicielami różnych profesji.

Jak wskazał, dzięki rozmowom z rolnikami zrozumiał, dlaczego "polska wieś odwraca się dzisiaj od rządzących, dlaczego polscy rolnicy czują się dzisiaj oszukani przez rządzących". "Bo zostali oszukani" - stwierdził. "Co znaczy kalkulować i planować opłacalną produkcję w sytuacji, w której nawozy sztuczne podrożały w przeciągu roku o 700-800 proc., nie wspominając o paliwie" - dodał.

Lider PO mówił także o funkcjonariuszach policji. Stwierdził, że "polskie policjantki i polscy policjanci idą do służby - prawie wszyscy bez wyjątku - po to, żeby bronić Polaków i ścigać bandytów, nie, żeby bronić władzy przed obywatelami".

"Mówią mi: panie premierze, może by pan zrobił z tym wreszcie porządek, bo my chcieliśmy być w policji po to, żeby ścigać bandytów, a nie godzinami, dniami i tygodniami stać pod Sejmem albo na Nowogrodzkiej" - mówił Tusk. Ocenił, że "policjanci są w dużej mierze też ofiarami tego systemu, który PiS zbudował w Polsce - oni naprawdę chcą nam pomagać, a nie przeszkadzać".

Tusk zwrócił także uwagę na sytuację nauczycieli. "Mamy dzisiaj w polskiej szkole coraz starsze i starszych nauczycieli - z oczywistych względów. Przecież ten zawód, który powinien być jednym z najbardziej atrakcyjnych - bo wszyscy szanujemy i kochamy swoich nauczycieli i swoje nauczycielki - stał się zawodem najbardziej chyba upokarzającym. Nauczycielom i nauczycielkom ta władza w tym samym tygodniu, kiedy dała sobie - ministrom, prezydentowi, premierowi - podwyżki od 40 do 60 proc. - w tym samym czasie powiedziała polskim nauczycielom i nauczycielkom, że mogą dostać 4 proc. podwyżki przy inflacji 16 proc." - mówił.

"My tego upokorzenia, tego plucia w twarz ludziom nigdy nie zapomnimy" - oświadczył lider PO.