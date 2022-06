Tusk o akceptacji KPO: mam nadzieję, że jesteśmy świadkami pewnego pozytywnego trendu

Jesteśmy świadkami - mam nadzieję - pozytywnego trendu, który być może zakończy ten absurdalny okres w historii Polski, tę potężną awanturę o sądownictwo, zdewastowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości - mówił szef PO Donald Tusk, odnosząc się do zatwierdzenia KPO przez KE.

Szefowa KE Ursula von der Leyen odwiedziła w czwartek Polskę w związku z zaakceptowaniem w środę przez Komisję polskiego Krajowego Planu Odbudowy. W Warszawie spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim i prezydentem Andrzej Dudą. Wszyscy troje wystąpili następnie na wspólnej konferencji prasowej w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornej.

Tusk w piątek w TVN24 wyraził nadzieję, że jesteśmy świadkami pewnego pozytywnego trendu, który być może zakończy ten "absurdalny okres w historii Polski, czyli tą potężną awanturę o sądownictwo, zdewastowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości", który zablokował unijne środki dla Polski.

Szef Platformy dodał, że od samego początku było bardzo ważne, aby UE nie uznała, że w Polsce Władimir Putin zainstalował swoją filozofię polityczną, i że tak naprawdę Polska jest, jeśli chodzi o standardy, poza UE.

"Czyli to, że dziś Komisja Europejska, jej szefowa i cała Unia Europejska jest gotowa nadal traktować Polskę jako kraj w pełni europejski, to ja się z tego tylko cieszę. To, że rząd musi się okrakiem wycofywać z tych idiotycznych i bardzo groźnych w konsekwencjach działań przeciwko polskiemu sądownictwu, systemowi prawa, z tego też się należy cieszyć" - powiedział Tusk. Zaznaczył, że zdaje sobie sprawę, że prezydencka ustawa o SN, to nie jest poważna zmiana, ale "niewielki kroczek" we właściwą stronę i szansa, że środki z UE zostaną odblokowane.

"Jedynym poważnym znakiem zapytania jest kwestia elementarnej racjonalności tego rządu i premiera Morawieckiego" - zaznaczył. W tym kontekście wskazał na naliczone Polsce przez Brukselę kary. "My w ten sposób straciliśmy nie tylko z tytułu różnych kar, to już jest ponad miliard, ale myśmy te pieniądze już dawno powinniśmy mieć w kraju. Zaliczki straciliśmy bezpowrotnie, złotówka na tym ucierpiała, więc inflacja wzrosła" - wyliczał.

Tusk ocenił ponadto, że premier Morawiecki może powtarzać, że inflacja jest efektem działań Putina, ale - jak dodał - "to tłumaczenie się z własnych błędów", bo wszyscy wiedzą zarówno w Polsce jak i w Europie, że "istotna część tej inflacji, to są m.in. te błędy, o których mówimy".

"To, że Morawiecki nie ma powodu do satysfakcji, to jest dla mnie oczywiste. Zmarnowali ten rok, okradli Polaków z tych pieniędzy, które Polakom się należały, bo to są nasze pieniądze - Polaków, te które Morawiecki i (szef PiS Jarosław) Kaczyński zamrozili w Brukseli. Wdali się w wojnę domową z (szefem MS i Solidarnej Polski Zbigniewem) Ziobro, wszyscy na tym stracili, oni też. A na końcu ogłaszają historyczne zwycięstwo, kiedy wszyscy wiemy, że to jest próba naprawienia i to na razie w bardzo niewielkim stopniu wielkich krzywd jakich narobili własnemu państwu" - mówił Tusk.

Na uwagę, że środki z UE popłyną do Polski dopiero gdy zostaną zrealizowane wynegocjowane z Brukselą tzw. kamienie milowe, szef PO stwierdził, że tu się nic nie zmieniło. Dodał, że warto sobie uświadomić, że Morawiecki był jednym z członków Rady Europejskiej, który zaakceptował tryb warunkowości. "Tzn. pieniądze są dla tych państw, które respektują traktaty i kwestie praworządności; to jest jego decyzja, nie moja. Zgadzając się na to, a jednocześnie nie wypełniając zobowiązań, to on w jakimś sensie w małym cudzysłowie okrada Polskę z tych pieniędzy" - mówił.

Zdaniem Tuska, rząd PiS, a w szczególności Morawiecki mają dziś wyłącznie powodu do wstydu. "Zabrali Polakom miliardy złotych, nadal nie ma tych pieniędzy i nadal ta perspektywa jest bardzo niepewna czy te pieniądze będą. Właściwie skompromitowali siebie i trochę usiłowali też skompromitować Polskę w oczach Europy, musieli się rakiem wycofać z tych idiotycznych ataków na wymiar sprawiedliwości. Tutaj są same straty dla wszystkich - i dla Polski, i dla rodzinnych budżetów i dla nich" - powiedział.

W ubiegły czwartek Sejm uchwalił zainicjowaną przez prezydenta nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która m.in. likwiduje Izbę Dyscyplinarną SN, czego oczekuje Komisja Europejska w związku z decyzją Trybunału Sprawiedliwości UE, który latem 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich; za niewykonanie tego postanowienia TSUE nałożył na Polskę karę 1 mln euro dziennie. W środę nowelizacją zajmował się Senat, który zaproponował blisko 30 poprawek wypracowanych na posiedzeniu senackich komisji. Teraz decyzję w sprawie tych poprawek będzie musiał podjąć Sejm.

W ramach Funduszu Odbudowy z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, nasz kraj wnioskuje o 23,9 mld euro w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.