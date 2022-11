Tusk o apelu o jedną listę opozycji: to miód na moje serce

To miód na moje serce - powiedział przewodniczący PO Donald Tusk, komentując apel grupy intelektualistów o jedną listę opozycji w wyborach. Mam nadzieję, że tego typu głosy skłonią polityków innych partii do pozytywnego myślenia o tej jednej liście - dodał.

447 intelektualistów, artystów, dziennikarzy i polityków zaapelowało do opozycji o jedną listę w wyborach. Wzywamy wszystkich do wzajemnego porozumienia, wspólnej listy wyborczej partii demokratycznych i do tworzenia ruchu obywatelskiego; porozumienie partii opozycyjnych jest dzisiaj niezbędne - napisali sygnatariusze apelu zatytułowanego "Będzie nas 10 milionów".

Tusk powiedział na piątkowej konferencji prasowej, że bardzo się cieszy z tego apelu. "To miód na moje serce" - podkreślił.

"Wydaje mi się - mam na to dowody podczas moich wyjazdów - że opinia publiczna w Polsce, ta, które chce zmian, bardzo by sobie życzyła zjednoczonej opozycji i jednej listy" - powiedział Tusk.

Dodał, że ma nadzieję, że "tego typu głosy, jak ten apel, może skłonią polityków innych partii do takiego pozytywnego myślenia o jednej liście, tym bardziej, że czas biegnie i za chwilę trzeba się przygotować do wyborów".

"Mam nadzieję, że do końca roku jakąś decyzję od liderów partii opozycyjnych usłyszymy" - powiedział Tusk.

Szef PO wielokrotnie opowiadał się za zjednoczeniem się opozycji i wspólną listą w wyborach uważając, że to gwarancja wygranej z PiS. Politycy PSL i Polski 2050 są zdania, że lepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie dwóch list, a przedstawiciele Lewicy przez dłuższy czas nie wykluczali żadnego wariantu wyborczego