Tusk o debacie w TVP: mikrofonu mi chyba nie wyłączą

Na najbliższy poniedziałek w telewizji publicznej zaplanowano debatę przedwyborcza w której udział zapowiedzieli: Mateusz Morawiecki. (Prawo i Sprawiedliwość), Donald Tusk (Koalicja Obywatelska), Szymon Hołownia (Trzecia Droga), Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja) i Krzysztof Maj (Bezpartyjni Samorządowcy),

Jarosław Kaczyński już wcześniej zapowiedział, że w poniedziałek będzie w Przysusze.

Decyzję prezesa PIS skomentował w Płocku Donald Tusk: - Wczoraj w Przemyślu wołałem: Jarek, gdzie jesteś, nie chowaj się, mamy w poniedziałek debatę przecież – przypominał Tusk.

- Niestety, zdecydował o tym, że odstępuje od funkcji lidera politycznego i oddał tę rolę w ręce mojego byłego doradcy. To jest mój największy triumf polityczny w historii - stwierdził Tusk.

W ocenie Donalda Tuska Jarosław Kaczyński być może znajdzie się w księdze rekordów Guinnessa.

- Mieć swoją telewizję, prowadzących, podyktować pytania do tej debaty, ustalić kolejność czy jakie niespodzianki tam jeszcze sobie przygotowali. Na końcu i tak stchórzył – powiedział lider KO.

Tusk zauważył, że debata pierwotnie miała odbyć się o godzinie 21.

- Jak się zorientowali, że wymówką dla Kaczyńskiego będzie, że on jest w Przysusze, ale jest wcześniej, to przenieśli debatę na wcześniej, bo Kaczyński nie mógłby powiedzieć, że o 21 nie zdąży na debatę – mówił Donald Tusk.

- Nawet jeśli zgaszą światło, dorobią mi rogi, zrobią ze mnie już ultrarudzielca albo będą dawali napisy po niemiecku, jak ja będę mówił, mikrofonu mi chyba nie wyłączą – wskazał Donald Tusk. - Jeśli wyłączą, to być może ta cisza bardziej dotrze do ludzi, którzy do tej pory byli karmieni tylko kłamstwem - dodał.