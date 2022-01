Tusk o projekcie PiS ws. testowania pracowników: Mógł się pojawić tylko w chorym umyśle

Lider PO Donald Tusk skrytykował w sobotę najnowszy projekt PiS dot. testowania pracowników, który nazwał "ustawą Kaczyńskiego". To jest ustawa, która ma skłonić Polaków, żeby donosili na siebie nawzajem; tylko w chorym umyśle mógł się pojawić tak upiorny pomysł - powiedział Tusk podczas sobotniego kongresu PO.

Sobotni kongres PO pod hasłem "Odporna Polska" rozpoczęły wystąpienia posłów specjalizujących się w różnych dziedzinach funkcjonowania państwa. Po nich głos zabrał szef Platformy Donald Tusk.

Lider PO rozpoczął swe wystąpienie od oceny sytuacji pandemicznej w kraju. W ostrych słowach skrytykował rządzących za brak efektywnych działań w czasach pandemii. Nawiązał m.in. do niedawnego odejścia większości członków Rady Medycznej przy premierze, wśród których był m.in. prof. Robert Flisiak. "Prof. Flisiak kilkadziesiąt godzin temu, na pytanie co można teraz zrobić, żeby przeciwdziałać najbardziej tragicznym skutkom piątej fali, powiedział słowa dramatyczne: +już jest za późno, zapłacimy za to kolejnymi zgonami+" - mówił b. premier.

Według niego rząd nie podjął m.in. działań legislacyjnych, a także zdecydowanych decyzji, by zapobiec nadmiernej śmiertelności z powodu Covid-19. "Polska jest dzisiaj na pierwszym miejscu w UE, bijąc wszystkie rekordy (...) jeśli chodzi o tzw. nadmiarowe zgony. W naszym kraju umiera zdecydowanie najwięcej ludzi na Covid i z powodu innych chorób" - wskazał Tusk.

Przypomniał, że do Sejmu wpłynął w ostatnich dniach projekt ustawy, który zakłada możliwość pozywania do sądu osób, które nie chciały poddać się testowi na koronawirusa. Tusk nazwał projekt "ustawą Kaczyńskiego". "Prezes Kaczyński wymyślił ustawę, która zamiast walczyć z wirusem, zamiast chronić Polaków przed chorobą i jej konsekwencjami, jest ustawą, która ma skłonić Polaków, żeby donosili na siebie nawzajem, żeby skarżyli kolegę czy koleżankę z pracy i pracodawcę, żeby szli z nim do sądu, kiedy uznają, że zostali przez nich zakażeni. Tylko w chorym umyśle, tylko w umyśle człowieka, który nagle objawia jakiś temperament kapusia czy donosiciela może pojawić się tak upiorny pomysł" - stwierdził Tusk.

"W środku pandemii, 50 tys. zakażeń każdego dnia w ostatnim tygodniu, a on wysyła do Sejmu projekt, którego jest prawdopodobnie autorem, zgodnie z którym ludzie zaczną na siebie donosić kto kogo zaraził" - ironizował b. premier.