Tusk o rządach PiS: za co się nie wezmą - prowadzą nas na skraj katastrofy

Za co się nie wezmą - prowadzą nas na skraj katastrofy - mówi szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk w opublikowanym we wtorek w mediach społecznościowych nagraniu. Dziś wybór nie jest między partiami politycznymi, a "między dobrem a złem" - dodał.

"Macie dosyć kłamstwa? Ja też. Chcecie prawdy? Mam dzisiaj tutaj liczby i fakty" - mówi Tusk w opublikowanym we wtorek nagraniu.

"Zaczniemy od tego, co najbardziej dotkliwe dzisiaj - drożyzna. Jak zdawałem urząd premiera inflacja była na poziomie zero, trochę poniżej zera. Dzisiaj to jest 18 procent i ciągle idzie w górę" - powiedział. Mówiąc o warunkach prowadzenia biznesu - zarówno małego, jak i średniego stwierdził, że "byliśmy na 32 miejscu na świecie, spadliśmy o 8 pozycji".

"Ranking skuteczności rządzenia, czyli skuteczność państwa: w szkolnictwie, w zdrowiu, w administracji - spadliśmy z 47 na 66 miejsce na świecie" - mówi dalej Tusk. "Wolność mediów - katastrofa. Z 18 miejsca na 66. Prawa człowieka i mniejszości - to samo, o 22 pozycje w dół. Rządy prawa - to samo, o 15 pozycji w dół. Walka ze zmianami klimatycznymi też o 12 pozycji w dół" - mówi szef PO.

Jak ocenia Tusk, "wszędzie, za co się nie wezmą, prowadzą nas na skraj katastrofy". "Demografia. Kiedy zdawałem urząd, tego roku urodziło się 375 tysięcy dzieci. W tym ostatnim roku rządów PiS-u o 55 tysięcy dzieci mniej" - powiedział. "Może dlatego, że Polską rządzi facet, który myśli, że +kobiety dają w szyję zamiast rodzić+, że go zacytuję" - stwierdził.

"Nigdy wybór nie był tak prosty jak dzisiaj, bo to nie jest wybór między partiami politycznymi - to jest wybór między dobrem a złem, jeśli chodzi o wasze prawa, pieniądze, dzieci, przyszłość, zdrowie, bezpieczeństwo. W każdej z tych spraw wybór jest prosty jak nigdy" - powiedział szef Platformy.