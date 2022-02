Tusk o sprawie Pegasusa: represja wobec opozycji i gwałt na demokracji

To represja wobec opozycji i gwałt na demokracji - oświadczył w czwartek lider PO Donald Tusk, komentując sprawę Pegasusa. Każdy, kto w sposób tak jawnie sprzeczny z prawem i z polskim interesem, przyczynił się do ataku na demokrację, będzie za to odpowiadał - podkreślił.

"To, co wyprawia się wokół Pegasusa, czy generalnie używania tego typu narzędzi przez tę władzę do kontrolowania, czy wręcz represjonowania, bo to jest forma represji, to nie jest tylko podsłuchiwanie i podglądanie, ale tego typu narzędzia jak ten nieszczęsny Pegasus, to jest represja wobec opozycji i to jest gwałt na demokracji" - powiedział Tusk w czwartek w radiu TOK FM.

Według niego "ci, którzy odpowiadają za użycie tego typu narzędzi, będą odpowiadali karnie". "I oni o tym wiedzą. I dlatego, tak sądzę, takie niemądre i takie nieudane, i dość rozpaczliwe próby minimalizowania tego problemu przez (...) premiera Morawieckiego, bo on wie, że jest współodpowiedzialny za tę sytuację, jako premier polskiego rządu" - podkreślił lider PO.

"Każdy, kto się przyczynił do ataku na demokrację w sposób tak jawnie sprzeczny z prawem, i z polskim interesem będzie za to odpowiadał" - zaznaczył Tusk.

Pytany, o komisję śledczą w sprawie inwigilacji m.in. Pegasusem, odparł, że wniosek o powołanie takiej komisji został złożony. Na uwagę, że do przegłosowania tego wniosku potrzebny jest jeszcze jeden głos były premier odparł, że nie jest posłem i nie jest biegły w "procederze łowienia szabel". "Wiemy, że są niektórzy posłowie PiS, którzy są załamani tym Pegasusem, bo sami byli podsłuchiwani. Więc wszystko jest możliwe" - powiedział lider PO.

Na pytanie, czy zna nazwiska takich osób, Tusk odparł: "Nie. Znam nazwiska osób, które obawiają się, że były podsłuchiwane". "To jest setka nazwisk, także to szkoda czasu" - dodał. Dopytywany, czy mówi prawdę, czy żartuje, Tusk powiedział: "Znaczy to, że koło setki posłanek i posłów PiS obawiają się, że byli podsłuchiwani, to nie jest przesada ani mój wymysł, a jak było naprawdę? Właściwie to jest dość okrutna ilustracja tego, z jakim ugrupowaniem mamy do czynienia" - powiedział szef Platformy.

"To naprawdę o wiele bardziej przypomina taki regularny gang, czasami Olsena, czasami mafię sycylijską, a nie partię polityczną" - dodał Tusk.

Pod koniec stycznia były minister rolnictwa, poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że jeśli nie otrzymam wyjaśnień, czy był podsłuchiwany, czy nie, to będzie głosował za powołaniem komisji śledczej w sprawie Pegasusa. "I myślę, że nie jestem w tym zamiarze odosobniony" - zaznaczył Ardanowski.

W ubiegły czwartek Paweł Kukiz złożył wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej ds. inwigilacji, której działalność obejmować ma lata 2005-2021, a pod którym podpisali się przedstawiciele klubów i kół opozycyjnych.

Pomysł powołania tej komisji to pokłosie ustaleń działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab. Podała ona, że za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus byli inwigilowani mec. Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek i senator KO Krzysztof Brejza. Do telefonu polityka miano się włamać 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r., gdy był on szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi.

Później Agencja Associated Press poinformowała, że według Citizen Lab mieli być szpiegowani przy użyciu programu Pegasus także lider AgroUnii Michał Kołodziejczak i Tomasz Szwejgiert - współautor książki o szefie resortu spraw wewnętrznych i administracji, byłym szefie CBA Mariuszu Kamińskim.

W Senacie od połowy stycznia działa komisja nadzwyczajna (bez uprawnień śledczych), która wyjaśnia przypadki nielegalnej inwigilacji z użyciem oprogramowania Pegasus.

Wcześniej przedstawiciele rządu wielokrotnie zapewniali, że żadna służba nie złamała prawa, a kontrola operacyjna - jeśli była podejmowana - była prowadzona legalnie. Prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński mówił w tygodniku "Sieci", że powstanie i używanie Pegasusa jest wynikiem zmiany technologicznej, rozwoju szyfrowanych komunikatorów, których za pomocą starych systemów monitorujących nie można odczytać. "Źle by było, gdyby polskie służby nie miały tego typu narzędzia" - powiedział. Zapewnił jednak, że nie był on używany wobec opozycji.

16 lutego w wywiadzie dla PR24 szef PiS ocenił, że sprawa Pegasusa jest jednym wielkim wymysłem, bajką o jakimś smoku, który biegał po Polsce. Jak zaznaczył, wypowiada się w sprawie stwierdzeń, że działania służb specjalnych były sprzecznymi z prawem nadużyciami.