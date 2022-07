Tusk o sprawie przesunięcia wyborów samorządowych: jestem zdecydowanie przeciwny takim manipulacjom

Jestem zdecydowanie przeciwny takim manipulacjom; jeśli władza zaczyna mówić "przesuńmy wybory o rok", to można dostać dreszczy, bo tak się kończą demokracje - powiedział lider PO Donald Tusk, pytany o kwestię przesunięcia terminu wyborów samorządowych.

Dodał, że nie znajduje żadnego argumentu dla tego pomysłu, a żadna władza nie powinna manipulować ani w ordynacji, ani w terminach wyborów, bo to "zawsze budzi jak najgorsze skojarzenia".

Lider PO był pytany na briefingu w Kołobrzegu, czy jest za przesunięciem terminu wyborów samorządowych na wiosnę 2024 r., co proponuje PiS.

"Jestem zdecydowanie przeciwny takim manipulacjom, jeśli chodzi o terminy wyborów. Tak naprawdę jeśli władza zaczyna mówić +a, przesuńmy wybory o rok+, to można dostać naprawdę dreszczy, bo tak się kończą demokracje. I ja nie znajduję żadnego argumentu, żadnego, na rzecz przesunięcia wyborów samorządowych o wiele, wiele miesięcy" - powiedział Tusk.

"Są terminy konstytucyjne i dokładnie nic nie stoi na przeszkodzie, by jesienią przyszłego roku odbyły się i jedne, i drugie wybory - tak jak chce konstytucja, jak mówią ustawy i jak mówi przede wszystkim dobry obyczaj. Żadna władza nie powinna manipulować ani w ordynacji, ani w terminach wyborów, bo to zawsze budzi jak najgorsze skojarzenia" - dodał.

Wybory samorządowe wypadają jesienią 2023 r. w związku z tym, że w 2018 r. wydłużono kadencję samorządów z 4 do 5 lat (ostatnie wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 roku). Jednocześnie jesienią 2023 wypada konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych (ostatnie odbyły się 13 października 2019 roku).

We wtorek o zgłaszany przez polityków PiS pomysł przesunięcia wyborów samorządowych był pytany w wywiadzie dla platformy PlayKraków.news prezydent Andrzej Duda, z związku z tym, że w ubiegłym tygodniu sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski mówił, iż taka możliwość jest nadal aktualna. "Chcielibyśmy iść w tym kierunku, ale to wszystko jest uzależnione od uzgodnień z panem prezydentem" - podkreślił polityk PiS.

Prezydent odpowiedział, że "w tym zakresie niczego mu jeszcze nie proponowano, żadne rozwiązania konkretne nie były mu przedstawione, nawet w tym sensie kuluarowym". "Oczywiście docierają do mnie informacje, że trwają różne przymiarki, ale docierają również do mnie informacje takie, że w samym łonie dzisiejszej Zjednoczonej Prawicy, czyli obozu rządzącego, jakby ostateczna decyzja w tym przedmiocie też nie zapadła, stąd jeszcze nie ma złożonego w Sejmie odpowiedniego projektu ustawy" - powiedział. Zadeklarował jednocześnie, że jeśli pojawi się propozycja w tym zakresie, to bardzo uważnie jej się przyjrzy.

Jak ocenił, jeśli na wybory samorządowe nałożą się wybory parlamentarne, "to rzeczywiście zrobi się duże zamieszanie".